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۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۱۶

فرماندار تنگستان:

پرونده متقاضیان دریافت تسهیبلات اشتغال در تنگستان پیگیری شود

پرونده متقاضیان دریافت تسهیبلات اشتغال در تنگستان پیگیری شود

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: دستگاه‌های حمایتی شهرستان تنگستان پیگیری و اقدامات لازم را در خصوص تکمیل پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات در بانک‌های مربوطه انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی دوشنبه شب در نشست کار گروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تنگستان عنوان داشت: دستگاه‌های حمایتی شهرستان تنگستان پیگیری و اقدامات لازم را در خصوص تکمیل پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات در بانک‌های مربوطه تا حصول نتیجه داشته باشند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: دستگاه‌های حمایتی شهرستان تنگستان هر هفته نسبت به ارائه گزارش تعداد متقاضیان معرفی شده و میزان جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در بانک‌های عامل اقدام کنند.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: دستگاه‌های صمت، آبفا، بنیاد برکت، بسیج سازندگی و میراث فرهنگی شهرستان در خصوص تعهد اشتغال در سامانه رصد کشور تسریع کنند.

وی یاد آور شد: دستگاه‌های حمایتی ارائه گزارش به نشست‌های کار گروه اشتغال را در دستور کار قرار دهند.

لطفی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های حمایتی بنیاد علوی، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، بهزیستی، نماینده سازمان حمایت صنایع در شناسایی و معرفی متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ به کمیته فنی شهرستان تسریع کنند.

فرماندار تنگستان بیان کرد: در خصوص جذب اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی اداره تعاون و رفاه اجتماعی تنگستان پیگیری لازم را تا رسیدن به نتیجه داشته باشد و گزارش عملکرد خود را به فرمانداری شهرستان ارائه دهد.

کد مطلب 6002045

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