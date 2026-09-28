۲ حادثه رانندگی در اصفهان و چادگان ۲ کشته و ۶ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹ و ۲۱ دقیقه صبح امروز، ششم مهرماه، حادثه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در جاده چناررود، پیش از کلیچه در شهرستان چادگان، به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، سه تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند که متأسفانه یک مرد و یک زن جان خود را از دست دادند و سه کودک نیز مصدوم شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل شدند.

عابدی همچنین از وقوع حادثه دیگری در شهر اصفهان خبر داد و گفت: ساعت ۲۰ و ۲ دقیقه شامگاه پنجم مهرماه، تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سمند در بلوار کاوه، بلوار ایمان، مقابل کوچه ۹ به اورژانس گزارش شد.

وی بیان کرد: در این حادثه سه نفر شامل یک مرد و دو زن مصدوم شدند که با اعزام یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، خدمات اولیه درمانی به آنان ارائه شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان انتقال یافتند.