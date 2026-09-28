به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان با تأکید بر ضرورت اجرای برنامههای اجتماعی و فرهنگی با مشارکت دستگاههای اجرایی اظهار کرد: برای تقویت نشاط و سرمایه اجتماعی باید برنامههایی طراحی و اجرا شود که زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری مسابقات محلهمحور افزود: این مسابقات ابتدا در یاسوج برگزار میشود و در ادامه از هر شهرستان یک تیم و از یاسوج دو تیم در رقابتهای استانی حضور خواهند داشت.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: مرحله پایانی این مسابقات نیز همزمان با دهه فجر برگزار خواهد شد و تلاش میشود این برنامهها با مشارکت دستگاههای مختلف به شکل گسترده دنبال شود.
پیادهروی خانوادگی؛ فرصتی برای افزایش مشارکت اجتماعی
محمدی همچنین بر ضرورت توسعه برنامههای ورزشی و خانوادگی در شهرستانهای استان تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود در هر شهرستان دستکم ماهانه یک همایش پیادهروی خانوادگی برگزار شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی میتوانند با مشارکت در این برنامهها، زمینه حضور بیشتر خانوادهها، نوجوانان و جوانان و افزایش تعاملات اجتماعی را فراهم کنند.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت توجه به دیدگاه گروههای مختلف اجتماعی تأکید کرد و گفت: برای شناخت دقیقتر مسائل اجتماعی و استفاده از ظرفیتهای موجود باید نشستهایی با معتمدان، دانشجویان، تشکلهای مردمنهاد و احزاب برگزار شود.
تأکید بر اجرای برنامههای فرهنگی و هنری
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری کنسرتهای دارای مجوز در شهرستانهای استان شد و گفت: برنامههای فرهنگی و هنری میتواند زمینه حضور و مشارکت بیشتر جوانان در فعالیتهای جمعی را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای نشاطآفرین باید در چارچوب ضوابط و مجوزهای قانونی اجرا شوند، اظهار کرد: توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و هنری میتواند به افزایش نشاط و امید اجتماعی کمک کند.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر همکاری دستگاههای اجرایی در اجرای این برنامهها تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منسجم و استمرار فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در سطح شهرستانهای استان شد.
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