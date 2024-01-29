تحت فشار گذاشتن مدیریت سیاست نکونام است/ نباید به عقب بازگردیم

علی شوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تیم فوتبال استقلال و نگرانی هواداران از این تیم اظهار داشت: وضعیت فعلی استقلال بحرانی نیست که بخواهیم خیلی آن را حساس جلوه دهیم. در کنار ما تیم‌های رقیب مانند پرسپولیس هم شرایط خوبی ندارد و هنوز نفرات مد نظرش را جذب نکرده است. این شرایط در حال حاضر برای همه تیم‌های حاضر در لیگ برتر یکسان است.

وی افزود: استقلال در ابتدای فصل کار خود را در شرایط آغاز کرد که ۱۱ بازیکن در اختیار داشت و تکلیف ۱۱ بازیکن به لحاظ قراردادی تکلیفشان مشخص نبود و به نوعی آشفتگی زیادی را داشت اما با این مشکلات کادر فنی و مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را کردند و تیم را در نیم فصل اول در صدر جدول نگه داشتند. شک نکنید مدیر جدید استقلال برای بقای خودش هم که شده است تمام تلاش خود را می‌کند تا تمام خواسته‌های کادر فنی بر آورده شود.

نباید به دوران قبل بازگردیم

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص عملکرد مدیریت باشگاه عنوان کرد: مدیریت استقلال در حال حاضر مدیریت خوبی است و باید حمایت کنیم تا بتواند کاری را که باید برای استقلال انجام دهد را عملی کند. دیگر زمان این نیست که به گذشته برگردیم و انتظار داشته باشیم فتح الله زاده گره باشگاه استقلال را باز کند. خطیر مدیر جوانی است و باید به او فرصت دهیم تا بتواند کارها را به خوبی پیش ببرد. آبی‌های پایتخت در حال حاضر از کادر فنی قدرتمندی هم برخوردار است، پس هواداران کمی تحمل کنند و حمایت‌های خود را از باشگاه بیشتر کنند تا این تیم در نیم فصل دوم هم بتواند نتیجه خوبی را کسب کند.

بازیکنان مدنظر می‌توانند به استقلال کمک کنند

شوری درباره لیست خرید کادر فنی آبی‌ها گفت: اختلافاتی که در ابتدای لیگ بین خطیر و جواد نکونام وجود داشت خیلی بیشتر از اینها بود اما با حمایت‌هایی که هواداران داشتند توانستند روزهای بد را پشت سر بگذارند به نتیجه برسند. قطعاً بازیکنانی که مدنظر هستند گرفته شوند می‌توانند به استقلال کمک بزرگی انجام دهند.

مهری در تاکتیک‌های نکونام جایی نداشت

وی با اشاره به جدایی یک بازیکن و مصدومیت بازیکن فرانسوی استقلال تأکید کرد: سعید مهری به دلیل اینکه در تاکتیک‌های جواد جایی نداشت از این تیم جدا شد. یامگا هم بازیکن بسیار خوبی است که انشاالله هرچه زودتر سلامتی خود را به دست می‌آورد و به جمع بازیکنان باز می‌گردد اما در غیاب او هم با توجه به بازیکنان آبی‌ها بعید می‌دانم خلعی در تیم وجود داشته باشد.

تحت فشار گذاشتن مدیریت سیاست نکونام است

پیشکسوت تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص تحت فشار قرار دادن خطیر از سوی نکونام برای خرید بازیکنان گفت: تحت فشار گذاشتن مدیریت از سوی نکونام یکی از سیاست‌های اوست، چرا که باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا بهترین‌ها نصیب استقلال شود. من به این تیم و کادر فنی امیدوار هستم، تیم در مسیر خوبی قرار گرفته است و نباید دخالتی در این میان صورت بگیرد تا همه چیز رو برنامه‌ریزی که انجام شده است پیش برود. هواداران باید صبور باشند و نسبت به اتفاقات باشگاه واکنش بدی نشان ندهند تا وضعیت استقلال هم بهتر از نیم فصل اول شود.