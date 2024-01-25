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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۴:۲۳

حزب الله عراق:خروج آمریکا از عراق«فریب»است/به حملات ادامه می‌دهیم

حزب الله عراق:خروج آمریکا از عراق«فریب»است/به حملات ادامه می‌دهیم

همزمان با زمزمه مذاکرات آمریکا با عراق برای پایان حضور نظامی در این کشور، کتائب حزب الله عراق با فریب خواندن ادعاهای واشنگتن از ادامه حملات ضد اشغالگران تا خروج کامل آنان از عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوعلی العسکری، مسئول امنیتی گروه مقاومت «کتائب حزب‌الله» عراق بار دیگر به حضور نظامی اشغالگران آمریکایی در عراق و ادامه تجاوز نظامی به پایگاه‌های مقاومت واکنش نشان داد.

ابوعلی العسکری در پیامی به اشغالگران آمریکایی هشدار داد که «حملات ضد اشغالگران آمریکایی تا خروج کامل نظامیان این کشور از عراق ادامه خواهد یافت.»

در شرایطی که برخی گزارش‌های رسانه‌ای از زمزمه مذاکرات مقام‌های آمریکایی با مسئولان عراقی برای پایان دادن به حضور نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در خاک عراق سخن می‌گویند، نیروهای حزب الله عراق در واکنش به این حرف و حدیث‌ها اعلام کردند که عملیات جهادی ضد اشغالگران ادامه خواهد یافت.

العسکری در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر گفتگوی آمریکا با عراق درباره آینده حضور نظامی در این کشور، توضیح داد: «مطمئن باشید این هم یکی دیگر از دروغ‌های آمریکایی‌ها است و ما فریب نمی‌خوریم».

پیش از این، شبکه خبری سی ان ان از منابع مطلع گزارش داده بود که انتظار می‌رود که واشنگتن و بغداد به‌زودی درباره آینده حضور نظامیان آمریکایی در عراق گفت‌وگو کنند.

کد مطلب 6004213

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    نظرات

    • نصیر IR ۰۳:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      کاهش تدریجی = کلاه گشاد = فریب تدریجی آمریکا الان ۱۵ ساله در عراق در حال کاهش تدریجی نیروهای خود می باشد

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