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۵ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۴۹

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد

جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد

جاده کرج _ چالوس و آزاد راه تهران _ شمال که از شب گذشته به دلیل بارش سنگین برف و ترافیک بسته شده بود، اکنون بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران راهداری با تلاش شبانه روزی سطح محور را پاکسازی کرده و اکنون تردد جریان دارد.

مسافران با توجه به شرایط نامساعد جوی ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری قبل از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

کد مطلب 6004239
زهره آقاجانی

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