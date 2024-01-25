جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران راهداری با تلاش شبانه روزی سطح محور را پاکسازی کرده و اکنون تردد جریان دارد.

مسافران با توجه به شرایط نامساعد جوی ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری قبل از سفر از وضعیت راه‌ها مطلع شوند.