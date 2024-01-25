جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران راهداری با تلاش شبانه روزی سطح محور را پاکسازی کرده و اکنون تردد جریان دارد.
مسافران با توجه به شرایط نامساعد جوی ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری قبل از سفر از وضعیت راهها مطلع شوند.
جاده کرج _ چالوس و آزاد راه تهران _ شمال که از شب گذشته به دلیل بارش سنگین برف و ترافیک بسته شده بود، اکنون بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران راهداری با تلاش شبانه روزی سطح محور را پاکسازی کرده و اکنون تردد جریان دارد.
مسافران با توجه به شرایط نامساعد جوی ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری قبل از سفر از وضعیت راهها مطلع شوند.
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