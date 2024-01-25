جشن ولادت علی(ع) در استان سمنان/ گرامی داشت «روز پدر»

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: جشن بزرگ ولادت با سعادت امام علی (ع) و روز مرد، همزمان با سایر نقاط ایران در سراسر استان سمنان برگزار شد. مردم متدین و خداجو و ولایتمدار استان سمنان با حضور در مساجد و محافل مرتبط با این روز، بار دیگر مقام مولود کعبه را گرامی داشتند.

در شهرهای استان سمنان علیرغم سرمای شدید هوا، موکب هایی برای پذیرایی برپا شده است. گروه‌های فرهنگی و هنری نیز این روزها در اوج فعالیت هستند. برگزاری پویش‌های مختلف برای کمک به نیازمندان از دیگر اقداماتی است که این روزها در استان سمنان شاهد آن هستیم تا مردم در سالروز ولادت با سعادت همای رحمت، از محرومان غافل نشوند.

کرم و بخشش حضرت علی (ع)

بسته‌های معیشتی که به همت مردم نیک اندیش گردآوری شده امروز در استان سمنان توزیع شده است تا نیازمندان هم سهمی بزرگ از این جشن بزرگ داشته باشند. یک کارشناس مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بخشندگی و کرم از ویژگی‌های بارز امام علی (ع) است، گفت: ایشان در کرامت و جود و بخشش یگانه بودند.

حجت الاسلام محمد حسین پور با بیان اینکه امام علی (ع) اسوه ایثارگری و بخشش بودند، تاکید کرد: درباره ایشان آمده که اگر یک انبار کاه داشتند نه تنها تا دانه آخر آن بلکه اگر جدای آن کرور های طلا داشتند هم می‌بخشیدند.

وی با بیان اینکه این ایام فرصت‌هایی است که ما بتوانیم ویژگی‌های بارز علی (ع) را برای جوانان و نوجوانان بازگو کنیم، افزود: اسد الله یکی از بهترین الگوها برای جوانان در کشورهای مسلمان محسوب می‌شود.

استقبال از اعتکاف

از سوی دیگر شاهد هستیم که مراسم گران سنگ و معنوی اعتکاف هم در بیش از ۹۰ مسجد استان سمنان در حال برگزاری است و در هشت شهرستان استان شاهد حضور معتکفان در مساجد هستیم آن هم در بهترین ایام رجب که درهای رحمت الهی بازتر از همیشه هستند.

امسال استقبال خوبی نیز از اعتکاف شده و مردم که بعد از مدت‌ها کرونا و محدودیت‌ها و … امسال می‌توانستند آزادانه تر در این مراسم حضور پیدا کنند، مشارکت پرشوری در این مراسم داشتند.

مراسم معنوی اعتکاف امسال قرار است در ۹۶ مسجد استان سمنان برگزار شود ۴۰ مسجد میزبان معتکفان برادر و ۵۳ مسجد میزبان اعتکاف خواهران خواهد بود همچنین ۶۴ مسجد در شهرهای استان و ۳۲ مسجد هم در روستاهای استان سمنان میزبان مراسم معنوی اعتکاف است.

جشن‌های بزرگ رجب

جشن‌های بزرگ ولادت با سعادت حضرت علی (ع) با حضور اقشار مختلف مردم در جای جای استان سمنان برگزار شد و مردم استقبال گسترده‌ای از آن داشتند. مردم همچنین روز پدر را نیز گرامی داشتند در روزهای اخیر بازارها استان سمنان مملو از زنان و فرزندانی بود که برای پدرهایشان دنبال خرید کادویی به عنوان یادگاری بودند تا زحمات پدرها را گرامی بدارند.

گل فروشی‌ها نیز این روزها شلوغ ترین مکان‌های استان سمنان هستند تا شاخه گلی به رسم یادبود کنار هدیه‌های روز پدر قرار گیرد و از ارادت فرزندان به پدر و قدرشناسی خانواده خبر بدهد.

مراسم محوری جشن میلاد با سعادت امام علی (ع) هم در شهرستان‌های استان سمنان برگزار شد مراسم محوری در سمنان، دامغان و شاهرود با حضور مردم برگزار شد و در دیگر نقاط استان هم شاهد برگزاری مراسمی از این دست بودیم.