آغاز ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در «تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران، گفت: برنامه ابلاغی ساخت مسکن ملی به استان تهران ۴۹۷ هزار و ۷۶۵ واحد بوده است که شامل برنامه کاری اداره کل راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و ایوانکی است که از این میزان برنامه ابلاغ شده با توجه استقبال گسترده مردم تعداد ثبت نام‌ها بیش از یک میلیون نفر متقاضی اولیه بوده است اما از این میزان پس از بررسی‌ها و فرآیندهای قانونی ۱۷۰۴۶۰ متقاضی تأیید نهایی شدند.

وی در ادامه افزود: در راستای عمل به برنامه جهادی تولید مسکن در استان تهران در حال حاضر با احتساب شهرهای جدید و بنیاد مسکن ساخت بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن ملی آغاز شده است اما تا کنون ۷۳ هزار متقاضی در استان تهران اقدام به افتتاح حساب کردند.

لازم به ذکر است در حوزه تولید مسکن روستایی نیز برنامه ابلاغی ۷۲۰۰ واحد است که تا کنون بیش از ۳ هزار متقاضی به بانک‌های عامل معرفی شده و ۸۲۰ متقاضی موفق به اخذ تسهیلات شدند.

جنتی در پایان گفت: عدم افتتاح حساب یا واریز وجه در موعد مقرر و پس از اخطارهای دستگاه‌های سازنده مسکن سبب حذف متقاضی خواهد شد.