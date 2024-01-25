عدالت بزرگترین شاخصه زمامداری امام علی (ع) است

اسماعیل دستگزار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت امام علی (ع) و روز پدر، اظهار کرد: میلاد مولود کعبه در ماه نزول برکات الهی، آغازگر اشاعه عدالت و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت است.

وی با بیان اینکه حضرت امام علی (ع) مظهر خداپرستی و تربیت یافته در مکتب نبوت است که با سلوک، گفتار، رفتار و منش خویش، دل‌های تشنه حقیقت را از چشمه لایزال الهی سیراب ساخته است، گفت: بی‌تردید حضرت علی (ع) یاور راستین و همیشگی پیامبر گرامی اسلام (ص) در ترویج و گسترش دین مبین اسلام و ارزش‌های الهی و توحیدی آن، نقش بسزایی داشته است

مدیر کانون فرهنگی و هنری آستان مقدس امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود بیان کرد: زندگی سراسر برکت حضرت علی (ع) الگویی تمام‌عیار برای هر انسان روشن ضمیر است و منش ایشان راهنمایی نامحصور در زمان برای سعادت دنیوی و اخروی پیروانشان است.

دستگزار با بیان اینکه هر فصل از زندگی پربار حضرت علی (ع) سرشار از پند، حکمت و معرفت است و در واقع، پیرو امیرالمومنین بودن به معنای گام برداشتن در مسیر الهی او است، ادامه داد: حضرت امام علی (ع) شاهین ترازوی عدالت بود و عدالت بزرگترین شاخصه زمامداری امیرالمومنین (ع) است که در مسند قضاوت هیچگاه از آن عدول نکرد و همواره پیروان خود را به این امر الهی فرا خواند.

وی خاطرنشان کرد: در مکتب متعالی امام نخست شیعیان، آن پدر یتیمان و حامی ستمدیدگان، مردانی تربیت شدند که رسم پدر بودن را از سیره ارزشمند ایشان آموختند و میلاد مولایشان را روز پدر نامیدند تا منش و زندگانی آن حضرت، آینه‌ای ماندگار برای تمام جوانمردان روزگار شود

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده حضرت سید ابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود افزود: نامگذاری میلاد مولای متقیان به نام روز پدر فرصت مغتنمی است تا از این طریق از پدران پرتلاش و زحمتکش این مرز و بوم که علاوه بر همت در تأمین معاش و اسباب زندگی، نقش بسزایی در آشنایی فرزندان خویش با مکتب اهل بیت (ع) داشته و آنان را از انحرافات فکری و عقیدتی بازداشته و با نور اسلام و قرآن آشنا و سیراب نمودند، تجلیل بعمل آید.

دستگزار بیان کرد: حضرت علی (ع) مظهر مردانگی و پدر نمونه تاریخ است که فرزندان پاک و مطهرش بهترین بندگان خدا روی زمین هستند، بی‌شک ایشان الگویی کامل از انسانیت برای تمامی دوران‌ها است و همه ما باید تلاش کنیم تا سیره اخلاقی و عملی ایشان را چراغ راه خود سازیم.

وی در خاتمه سخنان خود افزود: امید است با استعانت از خداوند منان و با سرلوحه قرار دادن منش و سیرت زندگانی امیر مؤمنان حضرت علی (ع) در تمامی مراحل و ابعاد زندگی و در خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی کوشا باشیم.