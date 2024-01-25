فرود اضطراری یک هواپیمای نظامی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که یک هواپیمای نظامی از نوعC-۱۶۰ Transall که از پایگاه هوایی ۱۲ در قیصریه با اهداف آموزشی برخاسته بود، به علت مشکل فنی فرود اضطراری داشت.

وزارت دفاع ترکیه بیان کرد که این هواپیما خسارت جزئی دیده و خلبانان و کادر پروازی آن در سلامت هستند.

کاربران شبکه های اجتماعی ترکیه نیز فرود اضطراری این هواپیما و پرواز آن بر روی خیابان در ارتفاع پایین را تایید کردند.

این کاربران اعلام کردند که این هواپیما نزدیک بود که به تیرهای برق برخورد کند.