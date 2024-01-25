حضور ۲۱ هزار شهروند یزدی در المپیاد ورزشی محلات یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زارع‌زاده در نخستین اختتامیه یازدهمین المپیاد ورزش محلات یزد که با حضور مردم و مسوولان استان در حسینیه صاحب الزمان(عج) محمود آباد برگزار شد، اظهار کرد: استقبال بی‌نظیر شهروندان از یازدهمین المپیاد ورزش محلات یزد و ثبت رکورد حضور ۲۱ هزار شهروند یزدی در این رقابت‌ها، ما را با چالش شیرینی در زمینه برگزاری اختتامیه این دوره از المپیاد روبه‌رو کرد؛ چالشی که برگزاری چند اختتامیه تنها چاره آن بود.

وی ادامه داد: در نخستین مراسم اختتامیه یازدهمین المپیاد ورزش محلات یزد که در حاشیه برگزاری دیدارهای پایانی رقابت‌های کشتی، جودو و کاراته در حسینیه صاحب الزمان(عج) محمود آباد برگزار شد، از ورزشکاران برتر ۱۶ رشته ورزشی شامل اسکواش، شنا، دوچرخه سواری، کاراته، مینی گلف، تیراندازی با کمان، جودو، کشتی، دفاع شخصی، نجات غریق، وودبال، ایروبیک، تیراندازی با تفنگ، آمادگی جسمانی، شطرنج و تنیس روی میز تقدیر به عمل آمد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت علی(ع)، افزود: در المپیاد یازدهم ورزش محلات، در هر رشته ورزشی یکی از شهدای ورزشکار را معرفی کرده بودیم و امشب نیز پدران این شهدای گرانقدر در این مراسم حضور دارند.

زارع زاده همچنین بیان کرد: به مناسبت روز پدر از پدران چهار ورزشکار یزدی محمد فتوحی، سعید صادقیانپور، مریم یاورپور و مهدیه محمدیان که در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور داشتند، تقدیر می کنیم.

وی ضمن تقدیر از شهروندان یزدی که در یازدهمین المپیاد ورزش محلات یزد حضور داشتند، از سایر یزدی‌های ورزش دوست دعوت کرد تا در روزهای پایانی المپیاد با مراجعه به سایت یزدفرهنگ و ثبت‌نام در این سایت، به صورت رایگان در این رقابت‌ها شرکت کنند.

گفتنی است؛ در این مراسم با حضور استاندار یزد، اعضای شورای شهر یزد و جمعی از مسوولان استان از برگزیدگان المپیاد ورزشی محلات یزد تجلیل شد.