امدادرسانی به ۷۴۰۰ حادثه دیده طی هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، با اشاره به اقدامات این سازمان در یک هفته گذشته و از ۳۰ دی تا ۷ بهمن، گفت: در یک هفته گذشته، امدادگران سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در انجام ۷۵۰ مأموریت امدادی در سراسر کشور حضور داشتند.

وی با بیان اینکه امدادگران هلال احمر در این مدت به ۷۴۴۴ فرد حادثه‌دیده امدادرسانی کردند، افزود: امدادگران همچنین در یک هفته گذشته جان ۴۹۸ نفر را در حوادث مختلف جاده‌ای، طبیعی و … نجات دادند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر از انتقال ۳۵۲ نفر از مصدومان حوادث به مراکز درمانی خبر داد و گفت: ۳۱۵ نفر از مصدومان و مجروحان ناشی از حوادث، خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

محمودی با اشاره به عملیات امدادگران در حوادث جاده‌ای نیز عنوان کرد: امدادگران با استفاده از تجهیزات مخصوص نسبت به رهاسازی ۷۲ خودرو و نجات ۱۲۶ مصدوم حوادث ترافیکی نیز اقدام کردند.