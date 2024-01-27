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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۷

رییس تبلیغات اسلامی سوادکوه:

۴۹۴ نفر در سوادکوه معتکف شدند

۴۹۴ نفر در سوادکوه معتکف شدند

سوادکوه - رییس اداره تبلیغات اسلامی سوادکوه گفت: ۴۹۴ نفر در شهرستان در ۹ مسجد به اعتکاف مشغول هستند.

حجت الاسلام مهدی صداقتی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سحرگاه ۵ بهمن مصادف با سیزدهم رجب ۱۴۴۵ هجری قمری تاکنون ۴۹۴ سوادکوهی در ۹ مسجد شهرستان به اعتکاف نشستند.

وی بابیان اینکه امسال دانش آموزان پرچم دار معنویت در شهرستان هستند، افزود: ۳۲۲ دانش آموز اعم از دختر و پسر که آماری بی سابقه نسبت به سال‌های گذشته است در جمع معتکفان زینت این حلقه معنوی شدند و مفتخریم بهترین شرایط را برای حظ وافر و استفاده حداکثری از این فرصت را برایشان فراهم آوریم.

دبیر ستاد اعتکاف شهرستان از انسجام دستگاه‌های متولی در برگزاری همه جانبه و گسترده این رویداد معنوی در شهرستان سوادکوه ابراز خرسندی کرد و از همه خیرین، عناصر تبلیغی فرهنگی و هیئات امنا مساجد در یاری و هم افزایی در برپایی اعتکاف سال جاری تشکر کرد.

کد مطلب 6005823

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