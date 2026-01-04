۱۲ مسجد میزبان معتکفان در سوادکوه و سوادکوه شمالی شده است

حجت الاسلام مهدی صداقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۲ مسجد شامل پنج مسجد شهری و هفت مسجد روستایی امسال میزبان معتکفان شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه شمالی هستند، مجموع تعداد معتکفان دو شهرستان را ۵۸۰ نفر برشمرد و افزود: از این تعداد ۲۱۴ معتکف در روستاها و ۳۶۶ معتکف در شهرهای این دو شهرستان معتکف شدند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان‌های سوادکوه و سوادکوه‌شمالی با اذعان بر اینکه ۵۲ درصد معتکفان دو شهرستان دانش‌آموز هستند، خاطرنشان کرد: از ۲۹۴ دانش‌آموز تعداد ۱۳۲ دانش‌آموز پسر و ۱۶۲ دانش‌آموز دختر هستند.

وی با بیان اینکه در مراسم اعتکاف امسال، دانش‌آموزان ۴۷ درصد معتکفان شهرستان سوادکوه و ۷۷ درصد معتکفان شهرستان سوادکوه شمالی را شامل می‌شوند، افزود: از ۴۴۴ معتکف شهرستان سوادکوه ۲۰۲ نفر دانش‌آموز و از ۱۳۶ معتکف شهرستان سوادکوه شمالی ۹۲ نفر دانش‌آموز هستند.

این مسئول با اذعان بر اینکه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و دینی اعتکاف از اولویت‌های این مراسم معنوی است، از حضور و همکاری ۴۹ سفیر اعتکاف شامل روحانیون، مربیان و فعالان اجتماعی برای اعتکاف امسال خبر داد.

صداقتی اولویت برگزاری برنامه‌های دینی و قرآنی اداره تبلیغات اسلامی را طرح «زندگی با آیه‌ها» بر طبق قالب‌های سه ساله عنوان کرد و به توزیع کتابچه‌های جیبی «زندگی با آیه‌ها» و کتابچه «حالت پرواز» در بین معتکفان، و برگزاری مسابقات فرهنگی، دینی و قرآنی و اهدای جوایز در سامانه زندگی با آیه‌ها اشاره کرد.