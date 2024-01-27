به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران در مورد بارندگی‌های ساعات اخیر، گفت: در پی هشدار سازمان هواشناسی برای بارش نزولات آسمانی از روز گذشته به نیروهای خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه آماده‌باش اعلام شد.

وی با اشاره به آغاز بارش باران در سطح شهر و بارش برف در ارتفاعات از بامداد امروز، یادآور شد: در حال حاضر نیز شاهد بارش باران در تهران هستیم اما تا این لحظه مشکلی وجود نداشته و موردی مبنی بر آب گرفتگی در معابر گزارش نشده است.

مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران از آماده‌باش نیروهای خدمات شهری در سطح مناطق تهران خبر داد و افزود: نیروهای خدمات شهری در سطح مناطق حضور دارند؛ به طوری که تیم‌های متعددی به بررسی معابر می‌پردازند تا در صورت بروز هرگونه مشکل نسبت به برطرف شدن آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه عوامل خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه گشت کنترل را انجام دادند و این گشت همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: مقداری آب‌ماندگی گزارش شده بود که برطرف شد و در مجموع مشکل خاصی در سطح شهر تا این لحظه گزارش نشده است. با توجه به پیش‌بینی تداوم بارش توسط سازمان هواشناسی آماده‌باش عوامل خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه ادامه خواهد داشت.

جعفری با اعلام اینکه نیروهای خدمات شهری مناطق ۲۲ گانه به منظور برف‌روبی در نقاط برف‌خیز نیز در حال آماده‌باش هستند، گفت: کیسه‌های شن و نمک نیز در جایگاه‌های مستقر در سطح معابر قرار داده شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی برای احتمال بارش در روزهای پایانی هفته، آمادگی لازم از سوی نیروهای اجرایی وجود دارد و همچنین سایت‌ها و ماشین‌آلات برف‌روبی برای روزهای آینده تجهیز و آماده شده‌اند.

*مسعود کارگر