معاون وزیر اقتصاد: پیگیر تامین اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی روحانی معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در بازدید از شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با بیان این مطلب گفت: پیگیر تأمین اطلاعات مورد نیاز مدلهای جدید اعتبارسنجی از سوی مالیات، بیمه و گمرک هستیم و همکاریهای خوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.
روحانی افزود: نیاز است تا اطلاع رسانی مناسبی برای مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی در سطح جامعه به ویژه کسب و کارها و بازارها انجام شود. کاربردها و کارکردهای اعتبارسنجی به نفع مردم و تأمین کننده نیازهای آنهاست و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص باید با سرعت گسترش یابد.
معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان ساخت: با توجه به گستردگی و تنوع بازارهای کسب و کار نیاز به تنوع محصولات و مدلهای اعتبارسنجی داریم که شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در این زمینه گامهای مهمی برداشته است.
رضا قاسم پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این بازدید به کاربردهای امتیاز اعتباری اشاره کرد و گفت: امتیاز اعتباری در حال حاضر برای اختصاص تسهیلات بانکی، شرایط ضامن، دریافت چک و اعتبار آن، سقف اعتباری چک، بیمه، معاملات بین اشخاص، اجاره ملک، اعتبار برای خرید در فروشگاههای آنلاین، کارت اعتباری، کفالت، صحت سنجی اظهارنامههای مالیاتی، کفایت سرمایه بانک، صادرات و واردات، تعیین حد اعتباری توسط کارگزاریها و استخدام افراد، قابل استفاده است.
قاسم پور خاطرنشان کرد: این شرکت به دنبال رفتارسازی و ترمیم اعتماد اجتماعی، آگاه سازی، شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات و سایر فعالیتهای مالی، توزیع عادلانه منابع، تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی و بانکی، تسهیل در مدیریت ریسک و اخذ تصمیمات اعتباری و جایگزینی "اعتبارمحوری" به جای "وثیقه محوری" و در نهایت رشد و توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد، میباشد و به همین منظور مدلهای جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، معاملات و تعیین سقف چک را طراحی کرده است.
قاسم پور در پایان اعلام کرد: امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با پوشش صددرصدی افراد جامعه و دقت ۸۹ درصد، آماده رونمایی است.
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