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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

مقدم‌زاده خبر داد؛

جزییات تسهیلات بانکی مخصوص فرهنگیان

جزییات تسهیلات بانکی مخصوص فرهنگیان

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: وزارت آموزش و پرورش می‌تواند ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد در اختیار کارکنان خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید مقدم‌زاده درباره تفاهم‌نامه و تسهیلات مقرر شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش برای ارائه تسهیلات بانکی به فرهنگیان گفت: در طول سالیان اخیر تفاهم‌نامه‌های مختلفی بین وزارت آموزش و پرورش و بانک ملی وجود داشته است. تسهیلات این بانک هم عموماً بر اساس همان رسوبی که در حساب فرهنگیان وجود داشت محاسبه و پرداخت می‌شد.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: آخرین تفاهم‌نامه ما با بانک ملی در انتهای سال ۹۸ امضا و از ابتدای سال ۹۹ وارد فاز عملیاتی گردید و رقم توافق در آن تفاهم‌نامه برای پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه بوده است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ که با بانک ملی تفاهم‌نامه جدیدی امضا کردیم، شاهد یک افزایش ۷ برابری بودیم و از ۲ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیدیم. این یک افزایش چشم‌گیر و بی‌سابقه بود.

مقدم‌زاده گفت: الحاقیه‌ای که روز سوم بهمن منعقد شد دارای ۱۱ بند است و در حقیقت تکمیل‌کننده تفاهم‌نامه ۱۴۰۱ می‌باشد. سال گذشته در تفاهم‌نامه به بانک گفته بودیم که در کنار ۱۴ همت تسهیلات مرابحه ۱۲ درصد، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به آموزش و پرورش اختصاص داده شد و در الحاقیه جدید توافق شد که ۲۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز تا پایان سال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

وزارت آموزش و پرورش هر ماه به میزان ۲.۵ درصد حقوق واریزی فرهنگیان، از بانک ملی ایران، اعتبار دریافت و به کارمندان خود تسهیلات پرداخت خواهد کرد

مقدم‌زاده اما با اشاره به مهمترین بند این الحاقیه «پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه به کارکنان وزارت آموزش و پرورش علاوه بر تسهیلات ارائه شده در متن تفاهم‌نامه، هر ماه معادل ۲.۵ درصد واریزی حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش» تاکید کرد: «این بند می‌گوید به هر میزانی که آموزش و پرورش حقوق واریز کرد، ۲.۵ درصد آن حقوق را بانک ملی موظف می‌شود به وزارت آموزش و پرورش تسهیلات پرداخت کند. برای مثال اگر در یک ماه ۱۰ همت میزان واریز حقوق ما در بانک باشد، ۲.۵ درصد این میزان حقوق ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد شد که در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. یعنی مهم‌تر از وام طرح مهربانی، همین موضوع است که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد علاوه بر تسهیلات مرابحه ۱۲ درصد از بانک ملی ایران دریافت و در اختیار کارکنان خود قرار دهد.»

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: هر ماه این اعتبار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و استان‌ها موظف خواهند بود کارمندان خود را برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.

ابلاغ شیوه‌نامه دریافت تسهیلات در آینده نزدیک

وی اضافه کرد: به‌زودی شیوه‌نامه دریافت این تسهیلات از سوی آموزش و پرورش به استان‌ها و از سوی بانک ملی ایران به تمام شعبات خود در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و متقاضیان می‌توانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

دریافت تسهیلات سامانه‌ای می‌شود

مقدم‌زاده همچنین از سامانه‌ای شدن دریافت تسهیلات برای فرهنگیان خبر داد و گفت: «دریافت تسهیلات از طریق سامانه و بدون حضور در شعب بانک ملی ایران‌، فعلاً به صورت آزمایشی در ۴ استان اجرا شده و به‌زودی در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.»

دریافت وام به صورت «تک‌ضامن»

وی همچنین خبر داد که شرایط دریافت این وام‌ها به صورت «تک‌ضامن» است.

مفاد دیگر الحاقیه چه بود؟

وی گفت: «همچنین در این الحاقیه تاکید شده است که تسهیلات قرض‌الحسنه امتیازی طرح مهربانی به صورت ویژه تا سقف ۳ میلیارد ریال و نرخ کارمزد ۴ درصد به کارکنان وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.»

به گفته مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛ تجهیز بوفه مدارس به دستگاه کارت‌خوان، صدور کارت‌های بانکی چندمنظوره برای دانش‌آموزان با لوگوی بانک و وزارت آموزش و پرورش با قابلیت کارت شناسایی و واریز و برداشت وجوه، مشارکت بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از قبیل ساخت و تجهیز مراکز آموزشی رفاهی، درمانی و مدارس، حمایت مالی برای برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام معلم و تقدیر از معلمان نمونه کشور در هفته معلم توسط بانک از دیگر مفاد الحاقیه تفاهم‌نامه بین بانک ملی ایران و وزارت آموزش و پرورش است

کد مطلب 6006006
علی قدمی

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    نظرات

    • محمدطاهرارمند IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      4 2
      پاسخ
      سلام عرض ادب برای گرفتن کجا مراجعه کنیم هنوز چیزی به بانک‌ها اعلان نشده
    • منتقد IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      6 38
      پاسخ
      ای کاش در گزینش تخصصی معلمان و نظارت مداوم به آنها هزینه صرف میشد و ای کاش سرمایه ای صرف دانشگاه مهم فرهنگیان تا بتواند معلمان بهتری راهی مدارس کند ... اکثر معلمان تخصص و تعهد لازم و کافی ندارند متاسفانه ولی ادعا و خواسته زیاد دارند ... ای کاش اوضاع نظام آموزشی اینگونه نبود
      • IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        20 0
        هنوز که چیزی ندادن اینقدر آتیش گرفتی عزیزم بذار پرداخت بشه بعد
      • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        6 0
        چه بدبختی هستی تو...‌ چیزی نمیدن نگران نباش. یه پارچ آب هم دستت باسه آتیش نگیری یه وقت
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      10 0
      پاسخ
      حیف که مجریان ما هم روابطی عمل می کنند
    • مجید IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      14 0
      پاسخ
      این مبالغ اینقدر کمه که فقط به بانکیها و آشنایانشون بیشتر نمی رسه
      • AE ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        2 0
        عزیزم وقت انتخابات هیچ وقت باور نکن
    • رضا IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      8 0
      پاسخ
      حقوق باز نشستگان به بانک صادرات واریز می شود اما هیچ وامی به باز نشستگان پرداخت نمی شود و مجبورند وام های با سود ۱۸ درصد بگیرند
      • UA ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
        2 0
        وام ۱۸درصدهم نمیدن من دوساله می رم میگن فقط وام ازدواج و فرزند آوری میدن بازنشسته که بچه دم بخت یادانشجو داره کاملا فراموش شده تازه هزینه اش چندبرابرشده غم نشسته شده نه بارنشسته بعد یه عمری خدمت
    • IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      9 0
      پاسخ
      با سلام بنده معلم هستم با ۲۰ سال سابقه بدون هیچ بدهی به بانک ای دوسال به طور مرتب به بانک مراجعه میکنم برا گرفتن تسهیلات ولی همیشه با این پاسخ رئیس بانک مواجهه میشم ک میگه فعلا هیچ تسهیلاتی برا فرهنگیان نداریم بزارید تا بخشنامه بیاد!! چرا بانک ها سلیقه ای عمل می‌کنند....مگه میخوا از جیبش بده!!
    • خانی IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      3 1
      پاسخ
      مبارکه
    • معلم IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      10 1
      پاسخ
      فردا می گن فقط به ۲۵ سال سابقه و ،اعتبار حساب و هزار بامبول دیگه که هیچکی غیر از خودشون نتونند وام بگیرند ،تا بوده همین بوده وبس
    • معمار IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
      13 3
      پاسخ
      دروغ تا کی؟ از اول تابستان به قید قرعه برنده کارت اعتباری صد میلیونی از بین هزار و دویست همکار فرهنگی شدم، با سود ۲۳٪ . بعد از تشکیل پرونده و حدود سیصد هزار تومان هزینه اعلام کردند که بدون میانگین پرداختی صورت نمیگیره. حالا این وام های چهار درصد رو به کی میدن که من پانزده ساله ندیدم الله و اعلم.
    • یوسف IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      11 1
      پاسخ
      باعرض سلام بنده سی ودو سال سابقه دارم وازبانک ملی حقوق میگیرم وباخانواده ام ۵تاحساب فعال دربانک ملی داریم هنوز یک ریال وام بما نداده اند وحتی به اسم ما هم درنیامده درقرعه کشی بانک ملی..همش پارتی بازیه.
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      3 1
      پاسخ
      فقط‌بانک‌ملت‌خوبه
    • پیرو ولایت IR ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      2 2
      پاسخ
      اگر وزیر محترم محبت کنند واین وام را در اختیار فرهنگیان بازنشسته هم قراردهندبرای بازنشستگان که آینه آینده شاغلین هستن می‌توان نوید بخش زندگی بهتر و نسبتا راحت تری باشد
    • علی IR ۰۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      9 0
      پاسخ
      نمی خواد شما وام ۴ درصد بدین وام ۱۸ درصد بده به همه بده اون وام ۴ درصد برای یک درصد فرهنگیان هم نمیرسه کیلویی تصمیم نگیر
    • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      9 1
      پاسخ
      برادر من ب جرات قسم میخورم ک هیچ فرهنگی نمیتونه این وام دریافت کنه چرا چونکه حتما باید سپرده گذاری باشه ک با حساب کارکرده باشه وامتیاز بلاباشه ک هیچ فرهنگی یک ریال سپرده یاسرمایه دربانک نداره چون حقوقش قد نمیده
    • معلم IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      9 0
      پاسخ
      همش دروغی بیش نیست بیچاره معلم ها آش نخورده و دهان سوخته
    • محمد IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      9 0
      پاسخ
      بانک ملی فقط از فرهنگیان سود میبره سود رسان نیست من که به محض واریز حقوق همشو به بانک دیگری انتقال میدم
    • نا شناس IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      9 0
      پاسخ
      همش دروغ وتبلیغ خبری نیست
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      ما که حقوق از بانک صادرات میگیریم باید چی کار کنیم هرچند از بانک صادرات راضی نیستم نه یه اپلیکیشن خوبی داره که بشه تراکنش کرد و چون نمی تونیم با آن کار کنیم حتی پیامک های ما را حذف کرده خدمات در حد صفر لطفاً اگه میشه حقوق مارا از طریق بانک ملی اقدام کنید
    • پریسا IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      اگه نظارت بشه که به عدالت پرداخت بشه خوبه ولی من دیدم که مسولین رفاهی آموزش و پرورش این وامهای با سود ۴ درصد رو مختص خودشون و دوستان میذارند و برای معلمان مدارس خبری نیست
    • موسی زاده. اردبیل IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      5 1
      پاسخ
      از طلا بودن پشیمان گشته ایم....
    • محمدعلی IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      2 1
      پاسخ
      بعضی از استان ها حقوقشون بانک کشاورزی است تکلیف آنها چیست
    • میکاییل پارسانیا IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 1
      پاسخ
      والله اگر درستباشد به دوروبر مدیران منطقه می رسد بنده درسی سال خدمت ندیدم
    • من معلم IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      4 0
      پاسخ
      تمامشون دروغه، هردفه با این دروغا رفتم بانک، خیط شدم. با این پیامای دروغین، فقط مردم حسرت معلما رو میخورن
    • علی IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      6 0
      پاسخ
      الان حقوق یک سرباز از معلم بیشتر هست
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      اگه راست میگن وصداقت دارن پاداش همکارانی که ۳۰ سال زحمت کشیدند روهمون موقع بدن،اخه ادم دم خروس روباور کنه یا قسم حضرت عباس رو
    • آم IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      2 0
      پاسخ
      همش دروغ الان چهارماه وام مرابحه همه کارش انجام دادم پرونده های خودم وهمکاران حتی قبل ازمن هم تو بانک گذاشتن میگن منتظریم دستور بدن تا وام بدن فقط بلدین دروغ بگین حالا همه میگن معلما چتونه خدا داده بهتون از هرطرف
    • واریز حقوق را از بانک ملی بردارید بسپارید به جای د IR ۰۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      واریز حقوق را ازبانک ملی بردارید قرارداد ببندیدبا بانکی که وام بدهد ب فرهنگیان .

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