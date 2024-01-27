جزییات تسهیلات بانکی مخصوص فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید مقدمزاده درباره تفاهمنامه و تسهیلات مقرر شده از سوی وزارت آموزشوپرورش برای ارائه تسهیلات بانکی به فرهنگیان گفت: در طول سالیان اخیر تفاهمنامههای مختلفی بین وزارت آموزش و پرورش و بانک ملی وجود داشته است. تسهیلات این بانک هم عموماً بر اساس همان رسوبی که در حساب فرهنگیان وجود داشت محاسبه و پرداخت میشد.
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش گفت: آخرین تفاهمنامه ما با بانک ملی در انتهای سال ۹۸ امضا و از ابتدای سال ۹۹ وارد فاز عملیاتی گردید و رقم توافق در آن تفاهمنامه برای پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مرابحه بوده است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ که با بانک ملی تفاهمنامه جدیدی امضا کردیم، شاهد یک افزایش ۷ برابری بودیم و از ۲ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیدیم. این یک افزایش چشمگیر و بیسابقه بود.
مقدمزاده گفت: الحاقیهای که روز سوم بهمن منعقد شد دارای ۱۱ بند است و در حقیقت تکمیلکننده تفاهمنامه ۱۴۰۱ میباشد. سال گذشته در تفاهمنامه به بانک گفته بودیم که در کنار ۱۴ همت تسهیلات مرابحه ۱۲ درصد، ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ۴ درصد نیز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد که ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به آموزش و پرورش اختصاص داده شد و در الحاقیه جدید توافق شد که ۲۰۰ میلیارد تومان مابقی را نیز تا پایان سال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
وزارت آموزش و پرورش هر ماه به میزان ۲.۵ درصد حقوق واریزی فرهنگیان، از بانک ملی ایران، اعتبار دریافت و به کارمندان خود تسهیلات پرداخت خواهد کرد
مقدمزاده اما با اشاره به مهمترین بند این الحاقیه «پرداخت تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه به کارکنان وزارت آموزش و پرورش علاوه بر تسهیلات ارائه شده در متن تفاهمنامه، هر ماه معادل ۲.۵ درصد واریزی حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش» تاکید کرد: «این بند میگوید به هر میزانی که آموزش و پرورش حقوق واریز کرد، ۲.۵ درصد آن حقوق را بانک ملی موظف میشود به وزارت آموزش و پرورش تسهیلات پرداخت کند. برای مثال اگر در یک ماه ۱۰ همت میزان واریز حقوق ما در بانک باشد، ۲.۵ درصد این میزان حقوق ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد شد که در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. یعنی مهمتر از وام طرح مهربانی، همین موضوع است که وزارت آموزش و پرورش میتواند ماهیانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد علاوه بر تسهیلات مرابحه ۱۲ درصد از بانک ملی ایران دریافت و در اختیار کارکنان خود قرار دهد.»
مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش افزود: هر ماه این اعتبار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت و استانها موظف خواهند بود کارمندان خود را برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.
ابلاغ شیوهنامه دریافت تسهیلات در آینده نزدیک
وی اضافه کرد: بهزودی شیوهنامه دریافت این تسهیلات از سوی آموزش و پرورش به استانها و از سوی بانک ملی ایران به تمام شعبات خود در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد و متقاضیان میتوانند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
دریافت تسهیلات سامانهای میشود
مقدمزاده همچنین از سامانهای شدن دریافت تسهیلات برای فرهنگیان خبر داد و گفت: «دریافت تسهیلات از طریق سامانه و بدون حضور در شعب بانک ملی ایران، فعلاً به صورت آزمایشی در ۴ استان اجرا شده و بهزودی در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.»
دریافت وام به صورت «تکضامن»
وی همچنین خبر داد که شرایط دریافت این وامها به صورت «تکضامن» است.
مفاد دیگر الحاقیه چه بود؟
وی گفت: «همچنین در این الحاقیه تاکید شده است که تسهیلات قرضالحسنه امتیازی طرح مهربانی به صورت ویژه تا سقف ۳ میلیارد ریال و نرخ کارمزد ۴ درصد به کارکنان وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود.»
به گفته مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش؛ تجهیز بوفه مدارس به دستگاه کارتخوان، صدور کارتهای بانکی چندمنظوره برای دانشآموزان با لوگوی بانک و وزارت آموزش و پرورش با قابلیت کارت شناسایی و واریز و برداشت وجوه، مشارکت بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی از قبیل ساخت و تجهیز مراکز آموزشی رفاهی، درمانی و مدارس، حمایت مالی برای برگزاری مراسم هفته بزرگداشت مقام معلم و تقدیر از معلمان نمونه کشور در هفته معلم توسط بانک از دیگر مفاد الحاقیه تفاهمنامه بین بانک ملی ایران و وزارت آموزش و پرورش است
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