بحران آب و محیط زیست مشکل فرااستانی است

داود شایقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تدوین سند آمایش استان در یک افق ۲۵ ساله، تلاش بر این است تا محور توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان اردبیل فراهم آید.

وی تصریح کرد: در برش پنج ساله و بر اساس برنامه هفتم توسعه قرار است افق رشد و بالندگی این استان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و صنعت تبیین و تشریح شده تا به تناسب شهرستان‌های مختلف بتوانیم شرایط پایدار توسعه‌ای را تحقق ببخشیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: مسیر توسعه شمال استان اردبیل با جنوب متفاوت است چرا که برخی مناطق نظیر سرعین، نیر، اردبیل و مشگین‎شهر مستعد گردشگری، شمال استان مستعد کشاورزی و برخی مناطق نیز مستعد رشد صنعت هستند.

شایقی افزود: در سند آمایش استان همه چشم‌انداز مثبت و رو به جلو پیش‌بینی شده و این سند می‌تواند برای دانشجویان مقاطع فوق لیسانس، دکترا، محققان و پژوهشگران محل رجوع و تحقیقات گسترده‌تر باشد.

وی تنش آبی و معضلات زیست محیطی را موضوع ملی و فراگیر توصیف کرد و ادامه داد: به دلیل خشکسالی و بی‌توجهی در برنامه‌ریزی‌ها ما امروز با آسیب‌های جدی در هر ۲ حوزه روبه‌رو هستیم و به راحتی نمی‌توانیم این دغدغه‌ها را به گردن فرد خاصی بیندازیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل بیان کرد: باید با نگاه علمی و کارشناسی تدبیری بیندیشیم تا این آسیب‌ها کمتر شود.