لزوم به کارگیری ظرفیت ها برای تقویت رشته ورزش هاکی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قدیمی عصر شنبه در نشست انتخابات رئیس مجمع هاکی استان مرکزی، اظهار کرد: در راستای تقویت ورزش هاکی این استان از سوی فدراسیون ۲ برابر بودجه تخصیص یافته، اعتبار تزریق می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی ورزش هاکی در استان مرکزی، تاکید کرد: حمایت همه جانبه از تیم هاکی اراک صورت می‌گیرد تا به عنوان قطب هاکی در استان مرکزی مطرح شود.

رئیس فدراسیون هاکی افزود: همچنین به لحاظ تجهیزات ورزشی و تأمین اجاره بهای سالن به اراک تعامل و هم افزایی لازم انجام می‌شود تا شاهد شکل‌گیری یک انسجام در ورزش هاکی استان مرکزی باشیم.

قدیمی عنوان کرد: بازیکنان و مربیان مطرحی از اراک در ورزش هاکی فعال هستند که باید از توان و ظرفیت همه این افراد برای تقویت یک تیم قوی در اراک، بهره گیری شود.

وی گفت: سه نفر از بانوان بازیکن و مربی هاکی اراک از ظرفیت‌های این استان هستند که ۲ نفر به عنوان سرمربی در کشور عمان فعال و یک نفر به کمیته بین‌المللی المپیک معرفی شده است که باید شناسایی این ظرفیت‌ها مورد توجه باشد.

در پایان این نشست علیرضا شهرجردی با ۱۶ رأی موافق به مدت چهار سال به عنوان رئیس مجمع هاکی استان مرکزی انتخاب شد.