دادستان کرمان از گرمخانه این شهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی شامگاه شنبه در بازدید سرزده از گرمخانه کرمان، ضمن نظارت میدانی بر روند پذیرش و نگهداری افراد در محیط گرمخانه و چگونگی ارائه خدمات به آنها بیان کرد: لازم است جنبههای کیفی خدمات مانند توسعه خدمات مددکاری و کمک به بازگشت افراد بی خانمان به چرخه زندگی عادی فراهم گردد.
این مقام ارشد قضائی در استان کرمان ضمن استماع مشکلات و دغدغههای افراد مستقر در این گرمخانه، دستورات مقتضی را در جهت رفع نواقص و ارائه خدمات هر چه بهتر به این افراد صادر کرد.
مدعی العموم در استان کرمان اظهار داشت: با همت گروههای جهادی گرمخانهای با ظرفیت ۱۰۰ نفر در شهر کرمان راهاندازی و افراد کارتن خواب و بی خانمان در این مرکز نگهداری میشوند.
دادستان مرکز استان ضمن تشکر و قدردانی از اقدام گروههای جهادی و مردمی در اداره و پشتیبانی این مرکز گفت: ظرف چند روز آینده جلسهای با نهادهای متولی برگزار میشود تا این نهادها نیز به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و شاهد ترک فعل در این زمینه نباشیم.
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