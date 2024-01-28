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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۱۶

دادستان کرمان از گرمخانه این شهر بازدید کرد

دادستان کرمان از گرمخانه این شهر بازدید کرد

کرمان- دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان به همراه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از گرمخانه کرمان بازدید و دستوراتی در راستای بهبود وضعیت این گرمخانه صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی شامگاه شنبه در بازدید سرزده از گرمخانه کرمان، ضمن نظارت میدانی بر روند پذیرش و نگهداری افراد در محیط گرمخانه و چگونگی ارائه خدمات به آن‌ها بیان کرد: لازم است جنبه‌های کیفی خدمات مانند توسعه خدمات مددکاری و کمک به بازگشت افراد بی خانمان به چرخه زندگی عادی فراهم گردد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان ضمن استماع مشکلات و دغدغه‌های افراد مستقر در این گرمخانه، دستورات مقتضی را در جهت رفع نواقص و ارائه خدمات هر چه بهتر به این افراد صادر کرد.

مدعی العموم در استان کرمان اظهار داشت: با همت گروه‌های جهادی گرمخانه‌ای با ظرفیت ۱۰۰ نفر در شهر کرمان راه‌اندازی و افراد کارتن خواب و بی خانمان در این مرکز نگه‌داری می‌شوند.

دادستان مرکز استان ضمن تشکر و قدردانی از اقدام گروه‌های جهادی و مردمی در اداره و پشتیبانی این مرکز گفت: ظرف چند روز آینده جلسه‌ای با نهادهای متولی برگزار می‌شود تا این نهادها نیز به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و شاهد ترک فعل در این زمینه نباشیم.

کد مطلب 6006494

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    نظرات

    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      7 0
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      کجاهست ما هم بریم
    • نگار IR ۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
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      چه کار قشنگی ایده همیشه من بود که کاش پولداشتم گرخانه میزدم
    • ماه بانو IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
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      کرمان. سمت شرف آباد معتادای زیادی داره کاش پیگیری می‌کردید من ک شبها میرم از محل کارم ب خونه تعداد زیادی درگیر مواد هستن از زن جوون بگیر تا پیرمرد تو کوچه ها و خرابه ها خوابیدن اگر مسئولی پیام منو میبینه خواهش میکنم یک شب فقط یک شب بیاین و ببینند .. ایشالله ک کمک کنیدوسلامتیشون بدست بیارن🙏

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