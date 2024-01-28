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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

رشد ۵.۷ درصدی بیت کوین

رشد ۵.۷ درصدی بیت کوین

بیت کوین با جهش ۵.۷ درصدی صعودی شد و در سطح ۴۲ هزار دلاری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریپتو قیمت بیت‌کوین پس از اینکه در روز دوشنبه گذشته برای اولین بار در بیش از هفت هفته به زیر سطح ۳۹ هزار دلار سقوط کرد با جهش ۵.۷ درصدی صعودی شد و در سطح ۴۲ هزار دلاری قرار گرفت.

اتریوم، بزرگترین آلتکوین جهان از نظر ارزش بازار با ۲.۳ درصد افزایش به ۲۲۶۵ دلار رسید، در حالی که قیمت برخی آلتکوین‌ها تا ۱۶ درصد افزایش یافت.

بیت‌کوین روز سه‌شنبه به ۳۸ هزار و ۵۵۹ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح خود از دوم ماه دسامبر ۲۰۲۳ بود و دلیل آن کاهش خوش‌بینی در بین سرمایه‌گذارانی بود که یک هفته پس از تصویب صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) موقعیت‌های خود را نقد کردند.

کد مطلب 6006735
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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