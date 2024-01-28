به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی در شامگاه پنجم بهمن ماه، فعالیت عادی این بیمارستان تا زمان ایمن‌سازی و ترمیم خرابی‌های ایجادشده، متوقف شده است.

در پی وقوع این حادثه و با توجه به قانون بیمه بیکاری، معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد با توجه به وقوع آتش‌سوزی‬ پنجم‬ بهمن‬ در بیمارستان گاندی و احتمال تعطیلی موقت برخی از بخش‌‏های این بیمارستان و بیکار شدن تعدادی از پرسنل، بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بیمارستان مذکور می‏‌توانند درخواست خود را در سامانه جامع روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده و از مقرری بیمه بیکاری که توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود، بهره‌‏مند شوند.

معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است وفق بند (الف) ماده (۶) قانون بیمه بیکاری، مشمولان تبصره «۲» ماده (۲) قانون بیمه بیکاری که به‌علت بروز حوادث غیرمترقبه بیکار می‌شوند، از شرط داشتن حداقل سابقه لازم جهت بهره‌مندی از مقرری بیمه بیکاری (۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه) نیز معاف هستند.