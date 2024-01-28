ناو انگلیسی مستقر در دریای سرخ توان شلیک موشک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مقام سابق وزارت دفاع انگلیس می‌گوید که هیچکدام از ناوشکن‌ها یا ناوهای جنگی این کشور که در دریای سرخ مستقر هستند، توانایی شلیک موشک به اهداف زمینی را ندارند و این کار آمریکا را برای مقابله با حملات یمن در دریای سرخ دشوار کرده است.

تلگراف به نقل از منبعی در وزارت دفاع انگلیس نوشت که ناوشکن اچ‌ام‌اس دایموند مستقر در دریای سرخ، به حملات تلافی‌جویانه علیه یمن ملحق نشده است چون «برای هدف گرفتن اهداف زمینی، توان آتش کافی ندارد.» وزارت دفاع انگلیس مدعی است که این ناوشکن در عوض «مستقیما در انهدام موفق پهپادهای یمن که کشتیرانی دریای سرخ را هدف می‌گیرند، مشارکت دارد.»

به گفته یکی از مقامات ارشد سابق نیروی دریایی انگلیس، ناتوانی لندن در حمله به پایگاه‎های یمن از روی ناوهای جنگی، آشکارا ضعف نیروی دریایی انگلیس در رقابت یا مواجهه با ناوهای چینی و روس را نمایان می‌کند.

به نوشته تلگراف، در حال حاضر تنها تسلیحات تعبیه‌شده روی ناوشکن‌ها که قادر به شلیک به سمت سایر کشتی‌ها یا اهداف زمینی هستند، توپخانه‌های روی عرشه کشتی است. در حالی که ناوشکن‌های آمریکایی قادر به شلیک موشک هدایت‌شونده توماهاک به سمت اهداف زمینی است، تنها گزینه انگلیس برای چنین حملاتی اعزام جنگنده یا زیردریایی است که براساس گزارش‌ها پنج فروند از آنها در برهه‌ای از پاییز در دسترس نبودند!

توبیاس الوود، رییس اسبق کمیته دفاع مجلس عوام انگلیس هشدار داده است که این شرایط ناپایدار بوده و از گرانت شاپس، وزیر دفاع این کشور خواست تا نسبت به بازنگری فوری اقدام کند. وی گفت: با ناوگانی به این کوچکی که قادر به شلیک به اهداف زمینی نیستند، نمی‌توانیم ادامه دهیم.

یکی از مقامات ارشد سابق وزارت دفاع انگلیس که نخواست نامش فاش شود نیز می‌گوید: شرم‌آور است که کشتی‌ها و ناوهای نیروی دریایی در حال حاضر به موشک‌های سطح به سطح مجهز نیستند. این موضوع به وضوح شرم‌آور و کاملا غیرقابل قبول است.

ارتش یمن در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه ظرف بیش از سه ماه گذشته، اعلام کرد که در حمایت از مردم فلسطین و همچنین با هدف اعمال فشار به منظور برقراری آتش‌بس دائمی و رفع کامل محاضره باریکه غزه، کشتی‌های متعلق یا وابسته به اسراییل که قصد عبور از دریای سرخ را دارند، حمله خواهد کرد. صنعا به‌رغم حملات اخیر ائتلاف آمریکایی-انگلیسی، همچنان به حملات خود در دریای سرخ ادامه داده است. این حملات شرکت‌های بزرگ کشتیرانی جهان را مجبور به جایگزینی مسیر و متحمل شدن هزینه‌های به مراتب بیشتری شده‌اند.