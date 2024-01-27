بیانیه «سنتکام» درباره عملیات جدید ارتش یمن در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تروریستی سنتکام بامداد یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح یمن روز شنبه یک کشتی تجاری را در جنوب دریای سرخ هدف قرار دادند.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در جنوب غرب آسیا موسوم به سنتکام، تأیید کرد: ارتش یمن دیروز یک کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال را با موشک بالستیک ضد کشتی در خلیج عدن هدف قرار داد.

این بیانیه می‌افزاید: این حمله باعث بروز یک آتش سوزی بزرگی در کشتی شد که با کمک نیروی دریایی، آمریکا، هند و فرانسه خاموش شد.

در این بیانیه همچنین ادعا شده که کشتی مورد هدف قرار گرفته، آسیب ندیده و فردی نیز زخمی نشده، کشتی همچنان مناسب دریانوردی و به مسیر گذشته خود بازگشته است.

پیش از این، آژانس امنیت دریایی «آمبری» انگلیس بامداد روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی تجاری جمعه شب در جنوب شرقی عدن مورد اصابت موشک قرار گرفت و در حال سوختن است.

گفتنی است که آمریکا و انگلیس بامداد ۲۱ دی‌ماه در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به مواضع ارتش یمن و انصارالله را آغاز کردند. این حملات پس از آن انجام شد که ارتش یمن طی هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های حامل کالا که عازم سرزمین‌های اشغالی بود را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داد.

نیروهای ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

نیروهای ارتش یمن تاکید کرده‌اند که کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ برای سایر کشتی‌ها آزاد است و آنها از امنیت کامل برخوردار هستند.