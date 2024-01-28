کمیته برنامه ریزی و گسترش دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر قاسم عموعابدینی معاون آموزشی وزیر علوم صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم برنامه های این معاونت را تشریح کرد درباره پایش و ساماندهی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی دو مساله وجود دارد یک موضوع ماموریت گرایی و آمایش به مفهوم ساماندهی است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برای مصوب شدن باید به شورا ارایه شود که ما نامه آن را زده ایم.

وی ادامه داد: بقیه موارد به شورای گسترش و شورای برنامه ریزی وزارت علوم مربوط است، مقداری اختلاف در گذشته بوده است مبنی براینکه دانشگاه آزاد رشته های زیادی برای یک بار پذیرش مجوز داده بودند که با مدیریت فعلی هماهنگ شد، یک کمیته برنامه ریزی و گسترش دانشگاه آزاد ذیل شورای گسترش آموزش عالی تشکیل و دو جلسه از این کمیته برگزار شده است. اولین مصوبه را هم در جلسه شورای گسترش در رابطه با دانشگاه آزاد داشتیم.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد سهم ۴۰ درصدی در آموزش عالی دارد، ولی باید کیفی‌سازی شود که این روند آغاز شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم ادامه داد: از واحدهای غیرانتفاعی ۱۱۲ واحد پایش و ساماندهی شدند، پذیرش تعدادی از این واحدها به دلیل نداشتن استاند صفر شده و یا منحل شده اند.

عموعابدینی گفت: هزار و ۱۰۸ کدرشته محل در مقطع ارشد و ۲۱ هزار کدرشته محل در همه مقاطع به صورت موقت غیرفعال شده اند. رشته های علوم پایه، کشاورزی و علوم راهبردی را دوباره برقرار کردیم که هر کدام از این رشته ها مدل مشخصی دارند؛ مثلا برای کشاورزی نظام جامع آموزش کشاورزی را طراحی کردیم که قبلا ۱۷ گرایش داشت و امروز ۷ رشته دارد. نظام جامع آموزش علوم پایه را نیز در حال طراحی داریم.

وی درباره پایش و ساماندهی دانشگاه علمی کاربردی نیز گفت: دانشگاه علمی کاربردی یک نظام آموزش عالی برای ایجاد مشارکت بخش خصوصی از جنس کنار کارخانه است یعنی آن‌جا دانشجویان می‌تواند تعدادی پودمان طی کرده و تبدیل به یک تکنسین شوند.

وی افزود: این دانشگاه حتی ۶ هزار بورس آموزشی هم از کارخانه‌ها و شرکت‌ها دریافت کرده‌اند همچنین تعدادی از واحدهای خود را چون مورد نیاز صنعت نبوده حذف کرده اند و یک کارگروه و کمیته‌ای هم مصوب شده‌است این کمیته خاص دانشگاه علمی کاربردی و فنی‌حرفه‌ای در بحث‌های برنامه‌ریزی آموزشی و گسترش بوده و بر آن‌ها کنترل و نظارت کرده و مجوز می‌دهد.