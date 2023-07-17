به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، قاسم عموعابدینی در اجلاس امروز رؤسای دانشگاههای کشور گفت: همه کلاسها به صورت حضوری خواهد بود و امکان حضور و غیاب هوشمند هم در برخی دانشگاهها فراهم شده است.
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: شورای گسترش آموزش عالی در خصوص آمایش آموزش عالی تصمیم میگیرد و در استانها نیز کمیتهای با محوریت دانشگاه معین برای آمایش شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: به کمیتههای استانی ابلاغ شده است تا طبق جدول زمانی اعلام شده رشتههای تحصیلی قابل حذف را به وزارت علوم اعلام کند.
عموعابدینی تأکید کرد: در شورای گسترش تصویب شد که در هر شهرستان فقط یک دانشگاه دولتی فعالیت کند و اجرای این مصوبه در ۲۵ شهرستان آغاز شده است.
وی افزود: کمیتههای استانی با همکاری و هماهنگی مسولان شهرستان و استان برنامه آمایش مؤسسات آموزش عالی را به وزارت ارسال میکنند و تاکنون برنامه پنچ شهرستان به تصویب شورای گسترس رسیده است.
وی وظایف کمیته استانی آمایش را در سه محور، آمایش رشتهها، مأموریت گرایی و ساماندهی مؤسسات آموزش عالی اعلام کرد و مسؤلیت این کمیته با دانشگاه معین استان است.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: طرح تحول جزو برنامههای دولت سیزدهم است و در برنامه هفتم هم پیشنهاد شده است.
وی گفت: ده اقدام مهم طرح تحول به دانشگاهها ابلاغ شده است و سه محور اصلی آن، برنامه محوری، استاد محوری و شاگرد پروری است. تصویب اولین برنامه استاد محوری عموعابدینی گفت: اولین برنامه درسی به شیوه استاد محور تصویب شد و به صورت آزمایشی در یکی از دانشگاهها اجرا میشود.
تأسیس دانشکدههای جدید فناوریهای نوین و نیاز محور
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: براساس طرح تحول بیست دانشکده فناوریهای نوین و تعدادی دانشکده نیاز محور در کشور تأسیس میشود.
عموعابدینی گفت: ایجاد پانزده رشته تحصیلی ویژه بانوان خانه دار به تصویب رسیده است که به شکل غیرحضوری خواهند بود.
اجرای طرح استاد راهنما از مهرماه سال جاری
معاون آموزشی وزارت علوم گفت: طرح استاد راهنما برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی از مهرماه امسال آغاز میشود و در هنگام ثبت نام دانشجویان در دانشگاه، هر استادی مسؤلیت راهنمایی تحصیلی بیست الی سی دانشجو را برای کل دوران تحصیل بر عهده میگیرد.
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