اصلاحات طرح شفافیت، ما را از هدف اصلی این طرح دور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، «غلامرضا نوری قزلجه» در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه جهت تأمین نظر شورای نگهبان گفت: متأسفانه این موضوع با سرعت زیادی در مجلس در حال بررسی و تصویب است؛ اصلاحاتی که در طرح شفافیت قوای سه‌گانه انجام شده، ما را از اهداف اصلی این طرح که شفافیت در همه سطوح بود، دور کرده است.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال در اصلاح این طرح به وزیر و رییس‌جمهور اختیار داده شده است تا در مواردی شفافیت را کنار بگذارند که اگر اینگونه باشد، این طرح آورده‌ای برای ما نخواهد داشت.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نوری قزلجه گفت: در همه کشورها مسایل طبقه‌بندی را رعایت می‌کنند و حتی در یک خانواده چندنفره نیز مسایل، طبقه‌بندی می‌شود. بنابراین نباید تمام مسایل کشور به نحوی گفته شود که دشمن بتواند از آن‌ها سوءاستفاده کند.