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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

نماینده ولی فقیه در مازندران:

دیانت و ولایت در کشور حرف اول را می زند

دیانت و ولایت در کشور حرف اول را می زند

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به استقبال پرشور از آیین اعتکاف گفت: امروز دین، دیانت و ولایت در کشور حرف اول را می زند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در جمع روحانیون منطقه دودانگه ساری، ضمن تسلیت ایام رحلت حضرت زینب (س) و یادآوری زحمات ایشان برای دین، اظهار کرد: واقعاً کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب (س) نبود.

وی افزود: به فرموده مقام معظم رهبری بزرگترین نعمت خدا که بعثت باشد در ماه رجب اتفاق افتاده است و امروز افتخار می‌کنیم که مسلمان هستیم.

آیت الله محمدی لائینی با بیان این که دودانگه ساری مهد عالمان بزرگ و مایه افتخار است، گفت: دیانت منطقه مرهون عالمانی است که برای ترویج دینی تلاش کردند و علاوه بر این اگر شهیدان نباشند ما هم امنیتی نداریم که بتوانیم کاری بکنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: امروز انقلاب اسلامی زادگاه یاران اسلام است و این مردم انقلاب را پیروز کردند و حضرت امام راحل را از گوشه‌نشینی عراق و تبعید پاریس به آغوش وطن آوردند.

وی ادامه داد: این مردم امروز الان در خدمت مقام معظم رهبری هستند و به دلیل حضور این مردم است که آمریکا و صهیونیست‌ها جرأت نمی‌کنند به ما چپ نگاه کند زیرا این مردم دین را از اهل بیت (ع) دارند.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: نشانه دینداری دیگر مردم نیز حضور در اعتکاف است و یک میلیون نفر امسال معتکف شدند که رغبت و گرایش به معنویت را نشان می‌دهد و امروز هم دین، دیانت و ولایت حرف اول را می‌زند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه افتخار ما این است که مردمی بوده و حقوق بگیر نیستیم، گفت: افتخار روحانیت زندگی زاهدانه است و طلاب و روحانیت با شرایط سخت با مردم ساختند.

کد مطلب 6007167

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