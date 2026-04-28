به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان با اشاره به اهمیت حضور مردمی در تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: حضور چندمیلیونی مردم مشت محکمی بر دهان استکبار است و هر اقدامی که موجب تضعیف جبهه انقلاب شود، گناه محسوب می‌شود.

وی افزود: این سرمایه عظیم تنها با خون شهیدان و دست قدرت خدا شکل گرفته و هیچ فردی اجازه آسیب رساندن به آن را ندارد. روحانیون باید در این عرصه حضور فعال داشته باشند، زیرا خود حضور آنها ارزشمند است.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین از تلاش‌های دولت برای تأمین امکانات و مایحتاج مردم قدردانی کرد و تأکید نمود: روحانیون شاغل در ادارات باید اداره خود را پای کار انقلاب بیاورند و به جهاد تبیین بپردازند.

وی تصریح کرد: به برکت حضور مردم، وحدت ملی و امنیت کشور تقویت شده و شور انقلابی آنان بیش از مسئولان است. این سرمایه خدادادی باید حفظ شود و از تجمعات و مواکب به عنوان پایگاه تبلیغاتی کاندیداها استفاده نشود.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین خواستار شد: فرمانداران در زمینه جمع‌آوری مواکب ورود نکنند و از مواکبی که فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی انجام می‌دهند، تشکر کرد.