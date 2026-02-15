 منبرها باید زمینه ساز افزایش معرفت دینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر یکشنبه در همایش طلایهداران منبر و محراب که در مصلی امام خمینی (ره) ساری برگزار شد، بر ضرورت ارتقای معرفت دینی و معنویت در جامعه بهویژه در آستانه ماههای شعبان و رمضان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی روحانیون در هدایت فکری و معنوی مردم، گفت: روحانیون بهعنوان سنگر اول نظام اسلامی همواره مورد توجه و هدف دشمنان قرار دارند، از این رو باید پیام دین را با قوت و روشنگری منتقل کنند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی جامعه، همدلی، بصیرت و افزایش معرفت دینی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، افزود: همراهی با انقلاب و تحقق آرمانهای آن در گرو عمل به آموزههای دین و شناخت دقیق احکام الهی است.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به فرازهایی از دعای چهلونهم صحیفه سجادیه، توطئههای دشمنان را با زبان توصیف قرآنی تشبیه کرد و تأکید کرد که رحمت الهی و حضور مردمی و روحانیون در عرصههای مختلف، سدّ محکمی در برابر اهداف شوم دشمنان انقلاب است.
وی همچنین به اهمیت شناساندن احکام دین به نسل جدید اشاره کرد و افزود: تبیین مسائلی همچون حلال و حرام و بهویژه موضوع حجاب که منبعث از آیات قرآن است، از وظایف مهم مبلغین دینی است.
آیتالله محمدی لائینی با تشریح سه رکن معرفت در اسلام گفت: در عصر غیبت، شناخت ولیفقیه بهعنوان حجت خدا یک ضرورت معرفتی است و تبعیت از رهبری در امور سیاسی و اجتماعی، لازمه همراهی با مسیر انقلاب است.
وی در ادامه به نقد دو جریان در میان روحانیون پرداخت و هشدار داد که برخی یا در پی مسائل روز بیتفاوت هستند یا در مسائل اجتماعی و سیاسی از رهبری فاصله میگیرند یا جلوتر میروند که هر دو به انحراف میانجامد.
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه ضعف معنویت با مشکلات اجتماعی اشاره کرد و با استناد به وضعیت برخی از بازداشتشدگان اغتشاشات اخیر گفت: دوری از معنویت نتیجهای جز بیثباتی و نابسامانی فردی و اجتماعی نخواهد داشت.
وی بر لزوم ارتقای معرفت و معنویت فردی و جامعه بهویژه در ماه مبارک رمضان تأکید کرد و اظهار داشت: امید است با توکل به رحمت الهی، انقلاب اسلامی از هر خطری مصون بماند.
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