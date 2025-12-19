آیت الله لائینی: رژیم غاصب صهیونیستی با نفرت جهانی مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی در خطبههای نماز جمعه این هفته ساری، پس از درود بر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، نمازگزاران و خود را به تقوای الهی سفارش کرد و اظهار داشت: خداوند انسان را از نطفه آفرید و به او عقل، هوش، شنوایی، بینایی ظاهری و بصیرت باطنی عطا کرد و اگر انسان با نیت خالص زندگی کند، گرفتار فریب و کلاهبرداری نخواهد شد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: انسانهای متقی هنگامی که دچار وسوسههای شیطانی میشوند، به یاد خدا میافتند و بصیرت پیدا میکنند و همین تقوا، عامل اصلی تشخیص راه درست از نادرست است.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به نزدیک شدن ماه مبارک رجب، این ماه را ماه آمادگی معنوی دانست و گفت: ماه رجب، ماه سراسر معنویت است و مناسبتهایی همچون لیلةالرغائب، آئین معنوی اعتکاف و روزهداری، فرصتهای ارزشمندی برای تقویت تقوا و خودسازی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه آفت معنویت، هوا و هوس و شهوات نفسانی است، تصریح کرد: ماه رجب «شربت اندر شربت» معنویت است و حتی روزهداری یک یا چند روزه در این ماه، انسان را در مسیر تقوا قرار میدهد و باید از این فرصتها بهدرستی استفاده کرد.
آیتالله محمدی لائینی با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد امام محمدباقر (ع)، این مناسبت را تبریک گفت و به نقل از آن حضرت اظهار کرد: رفیق بد، کسی است که در زمان رفاه و دارایی در کنار انسان است، اما هنگام تنگدستی او را ترک میکند و شناخت این افراد، خود نشانه هوشمندی و زیرکی است.
وی در ادامه با اشاره به حدیث دیگری از امام محمدباقر (ع) افزود: دو قطره نزد خداوند از هر چیز باارزشتر است؛ یکی قطره خونی که در راه خدا ریخته میشود و دیگری قطره اشکی که از ترس خدا در دل شب از چشم جاری میشود.
خطیب جمعه ساری با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی هر دو ویژگی را داشتند، گفت: آنان هم اهل تهجد و اشک نیمهشب بودند و هم جان خود را در راه خدا فدا کردند و از این رو، قطره خون شهید آمیخته با قطره اشک او، جایگاه والایی نزد خداوند دارد.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (ع) در سوم ماه رجب، این مناسبت را تسلیت گفت و با اشاره به شب یلدا اظهار کرد: شب یلدا بهعنوان روز ترویج فرهنگ مهمانی، صله رحم و پیوند با خویشاوندان نامگذاری شده و اگر این شادی خانوادگی با گناه آمیخته نشود، امری پسندیده و ارزشمند است.
آیتالله محمدی لائینی تأکید کرد: خوشحالکردن مؤمن از بزرگترین عبادتهاست، اما این موضوع نباید موجب غفلت از واجباتی همچون نماز شود و هر امر عبادی باید در جای خود انجام گیرد.
وی همچنین میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به جامعه مسیحیان تبریک گفت و با اشاره به خطبه ۱۶۰ نهجالبلاغه، سادهزیستی، بینیازی و توکل حضرت عیسی (ع) را الگویی برای همه انسانها دانست.
تقدیر از همراهی مردم در حوزه اصلاح نرخ بنزین
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی مردم با تصمیم اخیر دولت در حوزه اصلاح نرخ بنزین قدردانی کرد و گفت: هرچند افزایش نرخها چشمگیر نبود، اما همکاری مردم موجب اجرای مناسب این تصمیم شد.
وی افزود: دولت میتواند با جلب مشارکت مردم، در حوزههای اقتصادی دیگر از جمله ارز، طلا، مصرف سوخت و کنترل تورم نیز موفق عمل کند و اقتصاد مردمی و مقاومتی را محقق سازد.
آیتالله محمدی لائینی با قدردانی از مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران، کاهش آمار تصادفات جادهای را نتیجه تلاشهای این مجموعه دانست و از رانندگان فعال در ایاب و ذهاب نمازگزاران نیز تشکر کرد.
وی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با دستاندرکاران کنگره شهدای استان البرز و جمع مداحان، گفت: معظمله بر وجود ظرفیتها، آمادگیها و نقاط قوت فراوان در کشور تأکید کردند و در عین حال، بر ضرورت هدفگرفتن ضعفهای دشمن در جنگ رسانهای تأکید داشتند.
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به بحران مشروعیت و امنیت رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این رژیم به دلیل جنایات خود با نفرت جهانی و ناامنی جدی مواجه است و تلاشهای آن برای مظلومنمایی، نتیجهای نخواهد داشت.
در پایان، آیتالله محمدی لائینی با شکرگزاری بهخاطر نزول باران رحمت الهی، برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، حفظ نظام اسلامی، عزت ملت ایران و رضایت ارواح مطهر شهدا دعا کرد.
