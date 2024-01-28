مروری بر زندگینامه آیت الله «عبدالنبی نمازی»

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده سابق ولی فقیه در کاشان پس از یک دوره بیماری، امروز یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ در منزلش دارفانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

جزئیات تشییع و تدفین متعاقباً اعلام خواهد شد.

زندگی نامه:

آیت الله عبدالنبی نمازی در سال ۱۳۲۷ در شهر بوشهر به دنیا آمد. پدرش مرحوم حجت الاسلام حاج‌ شیخ‌ احمد نمازی‌ فرزند آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ حسین‌ نمازی‌ دشتی‌ بود. مادرش‌ نیز دختر مرحوم‌ شیخ‌ عباس‌ از روحانیان‌ استان‌ بوشهر بود. پدر آیت الله‌ نمازی‌ برای‌ تبلیغ‌ به‌ آبادان‌ هجرت‌ کرد و خانواده‌ را نیز به‌ همراه‌ برد.

دوران تحصیل‌:

آیت الله نمازی پس از طی دوره دبستان‌، به حوزه رو آورد و پس‌ از طی‌ دروس‌ ادبیات‌ عرب‌ در آبادان‌ در سال‌ ۱۳۴۱ به‌ نجف‌ اشرف‌ عزیمت‌ کرد و در مدرسه‌ علمیه‌ بادکوبه‌ سکونت‌ گزید. حال‌ و هوای‌ نجف‌ و انوار تابناک‌ مرقد امیرمؤمنان‌ (ع‌) آثار شگرفی‌ در روحیه‌ او بر جا نهاد و او را بیش‌ از گذشته‌ شیفته‌ علم‌ و دانش‌ کرد.

او پس از چند سال بهره‌مندی از آن شهر مبارک و از استادان وارستة آن‌ دیار، به‌ قم‌ مراجعت‌ نمود تا از محضر عالمان‌ آن‌ دیار نیز بهره‌مند شود. در قم‌ نیز به‌ درس‌ خارج‌ بسیاری‌ از بزرگان‌ راه‌ یافت‌ و در این‌ میان‌ از شرکت‌ در دروس‌ فلسفه‌ و اخلاق‌ نیز باز نماند.

استادان و دوستان‌:

آیت الله نمازی در سالهای تحصیل خود به محضر علمای بسیاری شرفیاب‌ شد. او در نجف‌ اشرف‌ به‌ درس‌ علمایی‌ چون‌ آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ محمدحسین‌ موحد نجف‌ آبادی‌ (ره‌)، آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ کاظم‌ تبریزی‌ (ره‌)، آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ صدرا بادکوبه‌ای‌ (ره‌)، آیت الله‌ العظمی‌ سید عبدالاعلی‌ سبزواری‌ (ره‌) و آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ علی‌ آزاد قزوینی‌ رفت‌.

در حوزه علمیه قم نیز در درس خارج فقه و اصول آیت الله‌ العظمی‌ حاج‌ شیخ‌ محمد علی‌ اراکی‌ (ره‌)، آیت الله‌ العظمی‌ حاج‌ میرزاهاشم‌ آملی‌ (ره‌)، آیت الله‌العظمی‌ حاج‌ سید علی‌ علامه‌ فانی‌ اصفهانی‌ (ره‌) و آیت الله‌ العظمی‌ حاج‌ سید محمدرضا گلپایگانی‌ (ره‌) رفت‌ و در دروس‌ فلسفه‌ آیت الله‌ حاج‌ آقا رضا صدر (ره‌) و آیت الله‌ حاج‌ شیخ‌ محمد محمدی‌ گیلانی‌ حاضر شد.

فعالیت‌های علمی و فرهنگی‌:

آیت الله نمازی درسالیان متمادی‌، خدمات علمی و فرهنگی بسیاری را به انجام‌ رسانده‌ است‌. او در مدت‌ اقامت‌ خود در نجف‌ اشرف‌ و پس‌ از آن‌، همواره‌ بر امر تدریس‌ اشتغال‌ داشته‌ کتب‌ دروس‌ مقدماتی‌ و ادبیات‌ عرب‌، لمعتین‌، معالم‌، را در نجف‌ اشرف‌ تدریس‌ کرد و پس‌ از مراجعت‌ به‌ قم‌ نیز بارها کتب‌ دوره‌ سطح‌ شامل‌ رسائل‌، مکاسب‌، کفایتین‌ را برای‌ طلاب‌ مستعد تدریس‌ نموده‌ و از این‌ رهگذر، شاگردان‌ بسیاری‌ به‌ مکتب‌ امام‌ صادق‌ (ع‌) تقدیم‌ کرده‌ است‌.

او همچنین با تشکیل جلسات تفسیر، به مباحثه و مداقه آیات قرآن پرداخت‌ که‌ این‌ جلسات‌ حدود پنج‌ سال‌ به‌ طول‌ انجامید. او در طی‌ آن‌ سال‌ها، تألیفات‌ بسیاری‌ نگاشته‌ و در زمینه‌های‌ گوناگون‌ به‌ پژوهش‌ پرداخته‌ است‌ که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌:

۱ـ رسالة وجوبصلاة‌الجمعهه‌؛ ۲ـ مصباح‌الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریر الوسیله‌ فی‌ کتاب‌ الخمس‌؛ ۳ـ مصباح‌الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریر الوسیله‌ کتاب‌ الاجتهاد و التقلید؛ ۴ـ مصباح‌الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریر الوسیله‌ کتاب‌ صلاة‌ المسافر؛ ۵ـ مصباح‌الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریرالوسیله‌ کتاب‌ الصوم‌؛ ۶ـ گناه‌ و آثار آن‌؛ ۷معرفةفة‌ الله‌ ؛ ۸ـ ولایت‌ فقیه‌؛ ۹ـ پاسخ‌ به‌ شبهات‌ پیرامون‌ ولایت‌ فقیه‌؛ ۱۰ـ رساله‌ای‌ در اخلاص‌؛ ۱۱ـ صفات‌ و شرایط‌ رهبری‌ در اسلام‌؛ ۱۲ـ تسورة سورة‌ والعصر؛ ۱۳ـ رساله‌ در ولایت‌ و مرجعیت‌؛ ۱۴ـ تقریرات‌ فقه‌ و اصول‌ درس‌ مرحوم‌آیت الله‌ العظمی‌ اراکی‌(ره‌)؛ ۱۵ـ تقریرات‌ فقه‌ و اصول‌ مرحوم‌ حضرت‌ آیت الله‌ العظمی‌ میرزا هاشم‌ آملی‌(ره‌)، ۱۶ـ تقریرات‌ فقه‌ بحث‌ قضاوت‌ مرحوم‌ آیت الله‌ العظعبدالاعلی‌علی‌ سبزواری‌(ره‌)، ۱۷ـ حاشیه‌ بربیع‌ مکاسب‌؛ ۱۸ـ سه‌ جزوه‌ در علم‌ صرف‌ و نحو؛ ۱۹ـ معاد از دیدگاه‌ آیات‌ و روایات‌.

فعالیت‌های سیاسی‌:

در کارنامه زندگانی آیت الله نمازی‌، فعالیت‌های سیاسی وی بیش از همه می‌درخشد.

او از نخستین سالهای نهضت امام خمینی (ره‌) همواره پشتیبان آن بوده‌ و از هیچ‌ کوششی‌ در آن‌ راه‌ دریغ‌ نورزیده‌ است‌. در زمان‌ دستگیری‌ امام‌ (ره‌) از شمار اجتماع‌ کنندگان‌ در مقابل‌ بیوت‌ مراجع‌ بود که‌ خواستار اقدام‌ جدی‌ علما برای‌ آزادی‌ امام‌ (ره‌) بوده‌اند. در دورة‌ تبعید امام‌ (ره‌) به‌ عراق‌، جزو استقبال‌ کنندگان‌ از ایشان‌ در کربلا بود و همواره‌ مقید بود در نجف‌ نمازهای‌ ظهر و عصر و مغرب‌ و عشاء را به‌ امامت‌ آن‌ مرجع‌ عظیم‌الشأن‌ اقامه‌ کند.

در ایران نیز در طی سالهای پیش از انقلاب بارها به نقاط گوناگون کشور سفر کرد و به‌ افشاگری‌ در باره مفاسد رژیم‌ پهلوی‌ پرداخت‌ که‌ این‌ مسأله‌ موجب‌ چندین‌ بار احضار و بازجویی‌ وی‌ شد و گاه‌ به‌ زندان‌ شدنش می‌انجامید. او از کسانی‌ بود که‌ در آن‌ سال‌ها به‌ این‌ مسأله‌ می‌اندیشید که‌ اسناد تاریخی‌ نهضت‌ را نگهداری‌ کند تا در بعدها، مورد استفاده‌ نسل‌ جوان‌ قرار گیرد. از این‌ رو با مرحوم‌ ربانی‌ شیرازی‌ به‌ گردآوری‌ اسناد نهضت‌ پرداخت‌. او در جریان‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نیز برای‌ استقبال‌ از امام‌ خمینی‌ (ره‌) از قم‌ به‌ تهران‌ آمد و در بهشت‌ زهرا استقرار یافت‌. سپس‌ برای‌ همکاری‌ با اعضای‌ ستاد انقلاب‌ به‌ ساختمان‌ مدرسه‌ رفاه‌ رفت‌ و از طرف‌ آن‌ ستاد به‌ پادگان‌ نیروی‌ هوایی‌ قلعه‌ مرغی‌ رفت‌. پس‌ از آن‌ نیز به‌ یکی‌ از سازمانهای‌ ارتش‌ رفت‌ و سپس‌ به‌ جمع‌ آوری‌ و تحویل‌ سلاح‌ها از مردم‌ مأمور شد و از آنها در دانشگاه‌ تهران‌ بازدید کرد.

ورود به قوه قضائیه:

آیت الله نمازی پس از انقلاب اسلامی به قوه قضائیه رفت و کار خود را در دستگاه قضایی‌ با قبول‌ سمت‌ حاکم‌ شرع‌ در منطقه‌ سرپل‌ ذهاب‌ و قصرشیرین‌ آغاز کرد و در آن‌ منطقه‌ سرچشمه‌ خدمات‌ بسیاری‌ شد.

حضور در دفاع مقدس:

آیت الله نمازی بارها در جبهه‌های دفاع مقدس حاضر شد و در یکی از عملیات جبهه جنوب‌، بر اثر بمباران‌ سنگین‌ شیمیایی‌، از ناحیه‌ چشم‌ و سینه‌ مجروح‌ شد چندی‌ بعد نیز درعملیات‌ مرصاد بر اثر اصابت‌ ترکش‌ به‌ سختی‌ مجروح‌ می‌گردد. او در جبهه‌های‌ دفاع‌ مقدس‌ حاضر می‌شد و همواره‌ باعث‌ شادمانی‌ رزمندگان‌ اسلام‌ بود.

مسوولیت‌ها:

برخی از مسؤولیت‌های او پس از انقلاب اسلامی به شرح زیر است‌: قاضی‌ شرع‌ دادگاههای‌ انقلاب‌ اسلامی‌غرب‌ کشور طی‌ سالهای‌ ۵۸ و ۵۹؛ نمایندگی‌ امام‌ و فرماندهی‌ سپاه‌ منطقه‌ ۲ کشوری‌؛ مسئولیت‌ بخش‌ آمار و بررسی‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌؛ مسؤولیت‌ آموزشهای‌ عقیدتی‌ سیاسی‌ کل‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌؛ نمایندگی‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در دور دوم‌ و سوم‌ از استان‌ بوشهر؛ نمایندگی‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری‌ در دور چهارم از استان تهران؛ عضویت‌ در جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌؛ دادستان‌ کل‌ کشور؛ امامت جمعه و نماینده ولی فقیه در کاشان.