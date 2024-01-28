بهره برداری مجتمع ماده ۱۶ کنگاور با ظرفیت ۴۰۰ نفری تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی بعد از ظهر یکشنبه در پنجمین جلسه مبارزه با مواد مخدر با موضوعیت اصلی ساماندهی و بررسی آخرین معتادین متجاهر در به ویژه در مجتمع کمپ ۱۶ شهرستان کنگاور، اظهار کرد: با توجه به اینکه مصوبات شورای استان برگرفته از مشکلات بررسی شده استان است تمامی دستگاه‌ها باید نسبت اجرای آن اهتمام ورزیده و در حل مشکلات و جذب اعتبارات مورد نیاز گام به گام پیش روی شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی از توجیهات برای کم کاری‌ها غیر قابل قبول است، افزود: طرح‌هایی که با مشکلات مواجه هستند باید با راهکار درست گره گشایی شوند و نسبت به رفع آنها مشورت و مشارکت لازم صورت گیرد اما سهل انگاری‌هایی که باعث روی زمین ماندن الزامات و نیازهای استان باشد غیر قابل پذیرش و توجیه خواهد بود.

استاندار کرمانشاه در خصوص آخرین وضعیت مجتمع ماده ۱۶ در شهرستان کنگاور تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی این پروژه تأمین و تخصیص اعتبار مورد بوده در تخصیص مبلغ مورد نیز تأخیر زیادی رخ داد که با پیگیری‌های انجام شده هم اکنون طبق آخرین پیگیری‌ها این مسئله هموار شده و بر اساس قول‌های داده شده قرار است در راه اندازی کامل این پروژه مشکل اعتباری نداشته باشیم.

صحرایی خاطر نشان کر: در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات مجتمع توانمندسازی و صیانت شهرستان کنگاور آبرسانی و تأمین آب مورد نیاز ساکنین است که با توجه به ظرفیت حدود ۴۰۰ نفری این مجتمع رفع این مشکل با کمال جدیدت در اولین فرصت باید رفع شود.

مشکل آبرسانی مجتمع کنگاور تا ۲ هفته آینده رفع شود

وی با تاکید بر اینکه مجتمع توانمندسازی و صیانت شهرستان کنگاور باید تا قبل از پایان سال به بهر برداری و بکارگیری شود، خاطر نشان کرد: به عنوان مصوبه نخست پنجمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه موظف است حداکثر ظرف ۲ هفته آینده عملیات آبرسانی به این مجتمع را به نتیجه برساند.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه معتادین متجاهر بر اساس یک برنامه منسجم هر چه سریع‌تر جمع آوری شوند، عنوان کرد: بی تردید در این امر تمامی دستگاه‌های مربوطه باید پای کار آمده و در این راستا با توجه به اینکه شرایط در مراکز و کمپ‌های نگهداری معتادین از محیط بسته‌تری برخورد دار هستند باید تجهیزات، امنیت، آتش نشانی و سلامت برای این مراکز و افراد مستقر در اولویت قرار گرفته شوند و چراکه این امکان به دلیل شرایط خاص بیشتر در معرض بروز مشکلات هستند.

تعیین تکلیف و برنامه ریزی جمع آوری بانوان معتاد متجاهر ظرف ۱۵ روز

صحرایی تاکید کرد: یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله برنامه‌ریزی برای جمع آوری زنان معتاد و متکدی است که بر اساس اهمیت و لزوم اجرای این طرح باید در کنار برنامه‌های جمع آوری معتادین متجاهر و متکدی به آن پرداخته شود و با در نظر گرفتن مرکز جدید برای این بانوان ظرف ۱۵ روز آینده جمع بندی و تصمیم‌گیری‌های نهایی در این حوزه انجام گیرد.

وی ادامه داد: با توجه اهمیت اجرای ۱۰۰ درصدی برنامه جمع آوری معتادین متجاهر در هر ۲ مورد آقایان و خانم‌ها با پیگیری جدی باید دنبال شود و با تقسیم کار دستگاه‌ها برای این معضل راهکار نتیجه بخش ارائه شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به جمع آوری هرچه سریع‌تر معتادین در استان کرمانشاه به در دست داشتن آمار دقیق از تعداد این افراد تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در پی سانحه چند ماه گذشته در یکی از کمپ‌های کشور، بر اساس مصوبه و دستور دادستان کمپ‌های ماده ۱۵ نباید بیش از ۶۰ نفر را در این مراکز نگهداری کنند بنابراین باید با استفاده از ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ نگذاریم ظرفیت‌های استان کاهش یابد با با دریافت مجوزهای لازم جابه جایی را انجام داد.

صحرایی با تاکید بر اینکه شهرستان‌ها باید در ساماندهی معتادین به ظرفیت جدید نیازمند هستیم، بیان داشت: با توجه به اینکه مجتمع کنگاور ظرفیت ۴۰۰ نفری برای نگهداری معتادین متجاهر دارد بنابر این تا ۲۰ روز آینده این ظرفیت باید جمع آوری شوند به جمع آوری سه هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر در استان برسیم.

وی در ادامه مطرح کرد: بر اساس قانون شهرداری امکان راه اندازی یک کمپ ماده ۱۶ را خواهد داشت که به همین منظور برای افزایش ظرفیت این ماده مجموعه شهرداری با همکاری بهزیستی طبق یک تقسیم وظایف و همکاری تا ۲۰ روز آینده برای راه اندزی یک و مدیریت مرکز ماده ۱۶ و نیز جمع آوری و متکدیان و معتادین متجاهر بر حسب وظیفه خود به نتیجه و توافق نهایی برسند.