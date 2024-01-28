داود شایقی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس آخرین سرشماری نرخ بیکاری استان اردبیل ۱۵.۹ درصد است و به صورت مشخص ۶۵ هزار بیکار در استان اردبیل ثبت شده است.

وی به تعریف اشتغال و تناقض دیدگاه ها در این حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری در فصول مختلف نیز متفاوت است به طوری که در استان اردبیل در فصل زمستان نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد رسیده و در فصول بهار و تابستان این نرخ کمتر از ۷ درصد است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل بیان کرد: بنده به عنوان کارشناس حوزه برنامه و بودجه اعتقادی به اعلام نرخ بیکاری فصلی ندارم چرا که این موضوع متقن و مستند نیست و در سرشماری های رسمی می توان در این حوزه به آمارها اعتماد و اطمینان کرد.

شایقی ادامه داد: آنچه که دغدغه جدی ماست بیکاری بالای تحصیل کردگان دانشگاهی است که ضرورت دارد در نظام آموزش مدارس و دانشگاه ها به نحوی عمل کنیم تا رغبت به رشته های فنی و مهارتی بیشتر از گذشته باشد.

وی گفت: فارغ التحصیلان ما با داشتن مهارت و آشنایی با بازار کار به راحتی می توانند جذب بازار شده و برای خود فرصت اشتغالی را فراهم کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اردبیل افزود: باید منتظر باشیم تا سرشماری ۱۴۰۵ انجام شود تا آخرین آمار دقیق و مستند از تعداد بیکاران کاهش یا افزایش نسبت به ۱۰ سال پیش را اعلام کنیم.