خسارت ۵۰ میلیارد تومانی سیل به منازل مددجویان بهزیستی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن خیرخواه شامگاه سهشنبه در نشست بررسی وضعیت منازل آسیبدیده مددجویان، اظهار کرد: پس از انجام ارزیابیهای میدانی، میزان خسارت واردشده به منازل مسکونی جامعه هدف بهزیستی در استان مازندران مشخص شده و بخشی از اعتبار مورد نیاز برای جبران این خسارتها به حساب بهزیستی استان واریز شده است.
وی افزود: مرحله نخست اعتبارات تعمیر و بازسازی منازل آسیبدیده تخصیص یافته و در مراحل بعدی نیز منابع بیشتری برای جبران خسارت خانوادههای تحت پوشش اختصاص خواهد یافت.
رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۲۳۶ واحد مسکونی مددجویان در جریان سیلاب اخیر آسیب دیدهاند، گفت: مجموع خسارتهای برآوردشده در این بخش نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان است.
خیرخواه همچنین از برنامهریزی برای اجرای پویشی با هدف افزایش پوشش بیمهای منازل مددجویان خبر داد و بیان کرد: در صورت موفقیت این پویش، زمینه تأمین منابع لازم برای پوشش بیمه تکمیلی منازل جامعه هدف بهزیستی فراهم خواهد شد تا در حوادث احتمالی آینده، حمایت مؤثرتری از خانوادهها صورت گیرد.
آسیبدیدگی ۲۳۶ منزل مددجویان در مازندران
مدیرکل بهزیستی مازندران نیز در این بازدید با اشاره به ابعاد خسارتهای ناشی از بارندگی و سیلاب اخیر در استان گفت: ۲۳۶ منزل مددجویان در بخشهایی از جمله سقف و دیوار دچار آسیب شدهاند.
رحمانی افزود: در میان واحدهای آسیبدیده، به جز یک مورد، هیچیک از منازل دچار تخریب صددرصدی نشدهاند و میزان آسیبها در واحدهای مختلف متفاوت است.
وی همچنین از آسیبدیدگی چهار طرح اشتغالزایی متعلق به مددجویان خبر داد و گفت: برای حمایت از این طرحها و بازگشت افراد آسیبدیده به مسیر اشتغال پایدار، کمکهایی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی مازندران با قدردانی از پیگیریهای مسئولان استانی و سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: با تخصیص مرحله نخست کمکهزینه تعمیر منازل، امکان آغاز روند رسیدگی به بخشی از مشکلات خانوادههای آسیبدیده فراهم شده است.
رحمانی همچنین از اجرای طرح بیمه تکمیلی منازل گروههای هدف بهزیستی و کمیته امداد در دهکهای یک تا سه خبر داد و گفت: مازندران با پیگیریهای صورت گرفته به عنوان پایلوت اجرای این طرح در کشور انتخاب شده است.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، سرانه بیمه هر واحد مسکونی با استفاده از تخفیفهای پیشبینیشده حدود یک میلیون تومان خواهد بود و تلاش میشود با مشارکت خیران، مردم و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی، امکان بیمه منازل خانوادههای کمبرخوردار فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران از خیران و مجموعههای مسئولیت اجتماعی استان خواست در این پویش مشارکت کنند تا خانوادههای تحت پوشش در برابر حوادث احتمالی آینده از پشتوانه بیمهای برخوردار باشند.
آسیب ۵۳ واحد مسکونی در قائمشهر
فرماندار قائمشهر نیز در جریان این بازدید گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، ۵۳ واحد مسکونی متعلق به جامعه هدف بهزیستی در این شهرستان بر اثر سیلاب آسیب دیدهاند.
قربانی افزود: شدت خسارتها در این واحدها متفاوت بوده و از آسیبهای متوسط تا موارد جدی را شامل میشود.
وی با اشاره به اختصاص منابع برای جبران خسارتهای وارده اظهار کرد: با پیگیری مسئولان سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی مازندران، اعتباراتی برای تعمیر و بهسازی منازل آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
فرماندار قائمشهر خاطرنشان کرد: روند ساماندهی و تعمیر این واحدها با هدف کاهش مشکلات خانوادههای آسیبدیده و بازگرداندن شرایط مناسب سکونت، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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