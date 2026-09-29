سازوکار صندوق توسعه فیبر نوری تا پایان مهرماه حل و فصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری که هفتم مهرماه با حضور مدیران عامل اپراتورها در وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: مقرر بود این جلسات به صورت منظم برگزار شود و امیدوارم از این پس شرایط به گونهای رقم بخورد که بتوانیم در ارتباطی نزدیک، در برنامههای مشخص، برای چالشها و موانعی که در این خصوص وجود دارد، همفکری و تدبیر کنیم.
وزیر ارتباطات با اشاره به سهم ترافیکی شبکه سیار و عقبماندگی حوزه ثابت، اظهار کرد: با هر نگاهی، وضعیت امروز ما و نسبت ترافیک ثابت و سیار که حدود ۲۰ به ۸۰ به نفع سیار است، در کشورهای مختلف تجربه توصیهشدهای نیست. شاید در مقطعی لازم بود به این سمت برویم، اما امروز ما تلاش میکنیم گامها را کنار هم برداریم.
وی افزود: هدفگذاری ما در ابتدای دولت چهاردهم این بود که نسبت ۲۰ به ۸۰ را با استفاده از بستر شبکه فیبر نوری به ۵۰-۵۰ برسانیم. البته از ابتدا میدانستیم این هدفی بلندپروازانه است و شرایط حاکم بر کشور، از جمله پشت سر گذاشتن دو جنگ، ناآرامیهای دیماه سال گذشته و محدودیتهای جدی روی شبکه اینترنت بینالملل، مسیر را دشوارتر کرد. شرایط اصلاً عادی و قابل پیشبینی نبود، اما از همه شما و همکارانتان در اپراتورها که کار کشور را در توسعه فیبر نوری متوقف بر شرایط نکردید، به صورت ویژه تقدیر میکنم.
رشد بیش از ۵۰۰ درصدی در اتصال فیبرنوری طی ۲ سال
هاشمی درباره دلایل تأکید بر اتصال گفت: وقتی ابتدای دولت با هم صحبت کردیم و عهد بستیم که به سمت اتصال برویم، ادله نظارتی داشتیم. حقیقت این است که در مجموعه حاکمیت و سازمان تنظیم مقررات، امکان نظارت دقیق بر "پوشش" به تنهایی وجود نداشت و باورمان این بود که استفاده از ظرفیت اتصال در کنار پوشش به شفافیت فضا کمک میکند. الحمدلله در این دوره دو ساله، رشد بیش از ۵۰۰ درصدی را در اتصال تجربه میکنیم که عدد کمی نیست. همچنین رشد ۴۰ درصدی پوشش و رسیدن از ۸ به ۱۱ میلیون، حاکی از آن است که بحث حفاری، داکتگذاری و شوت کردن فیبر در جریان بوده و این از اتفاقات خوب این دوره است.
اصلاح تعرفهها؛ از سیاست دستوری تا واقعیت اقتصادی
وزیر ارتباطات در پاسخ به دغدغههای اپراتورها پیرامون تعرفهها تصریح کرد: نکات دوستان درست است. باور دارم اگر حوزهای را با نگاه دستوری یا سیاست های دستوری پیش ببریم، توسعهای که حاصل شود شکننده خواهد بود و دوام نخواهد داشت. اگر برگردیم به مصوبات سال ۹۶ کمیسیون در خصوص تعرفه، میبینیم که یک شکاف در بازه زمانی ایجاد شده است. تکانههای ارزی، کار را برای ما سخت کرده است، در حالی که ما در مصوبات تأکید کردیم یک رفرنسبرای شرایط تورمی سالانه متناسب با نرخ ارز و همچنین حد نصاب معاملات خرد یا متوسط ایجاد شود تا نیازی نباشد هر سال درگیر این فرآیندها باشیم.
وی تأکید کرد: من شخصاً در همه جلسات کمیسیون این موضوع را چک میکنم تا یکبار برای همیشه فکری بکنیم و توسعه متوقف نشود. اگر سرمایهگذاری جذابیت نداشته باشد، این بخش دچار ناترازی های ارتباطات میشود و در آیندهای نه چندان دور، اصلاً شبکهای وجود نخواهد داشت که بخواهیم راجع به کیفیت آن صحبت کنیم.
رفع چالشهای حقوقی صندوق توسعه فیبر نوری
هاشمی با اشاره به مشکلات صندوق توسعه فیبرنوری گفت: چالش حقوقی در خصوص صندوق داریم. ما تمایلی نداریم منابع را در صندوق نگه داریم، چون در قیاس با تورم توجیه ندارد و برای بخش ارتباطات آسیبزاست ولی گرفتار شدیم. در بحث اساسنامه صندوق هم به دلیل اشکالات نگارشی در قانون (موضوع شرکت، هیئتامنا و هیئتمدیره)، واقعاً گرفتار شدیم. این در دستور کار است که با اخذ تضامین به صورت علیالحساب پرداختها انجام شود. نگاه ما این است که هرچه اپراتورها ثروتمندتر شوند، برکاتش به زندگی تکتک آحاد جامعه برمیگردد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در کلانشهرهایی مانند مشهد، شیراز و تبریز گشایشهایی حاصل شده، افزود: اما موضوع تهران در دستور کار این هفته ما بود که به دلیل عدم هماهنگی جلسات به هفته آینده موکول شد. آقایان فتاحی و جعفرپور مأموریت دارند که با استانداری، شهردار محترم و معاون اول دکتر عارف، راهی پیدا کنند. اینکه در تهران گرفتار باشیم، زیبنده نیست.
تا پایان مهرماه سازوکار صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات باید حلوفصل شود
هاشمی در جمعبندی تصمیمات این جلسه گفت: طبق توافق در شورای معاونان، تا پایان مهرماه سازوکار صندوق توسعه فیبر نوری در وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم باید حلوفصل شود.برای بحث شهرداری تهران، آقایان فتاحی و جعفرپور مأموریت دارند تا با بهرهگیری از راهکارهای دوستان، به یک جمعبندی برسند که میتواند الگویی برای سایر کلانشهرها باشد.
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