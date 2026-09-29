هادی سیناییپورفرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه مدیریت شهری به موضوع سالمندی اظهار کرد: سالمندی جمعیت، یکی از روندهای مهم پیش روی شهرهای کشور است و لازم است از ظرفیت ایدهها و راهکارهای نوآورانه برای آمادهسازی شهر و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان استفاده شود.
وی افزود: ایدهکاپ «شهر ۶۵ +» با رویکرد استفاده از ظرفیت شهروندان، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و سازمانهای مردمنهاد طراحی شده است تا ایدههای خلاقانه و قابل اجرا در حوزه سالمندی و مدیریت شهری شناسایی و حمایت شوند.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: ایدههای این رویداد در چهار محور «سالمندان، محیط، مبلمان و تجهیزات شهری»، «سالمندان و حملونقل شهری»، «سالمندان و فناوری و شهر هوشمند» و «سالمندان، مشارکت اجتماعی و ارتباط بیننسلی» بررسی میشوند.
سینائی پورفرد تأکید کرد: نگاه ما به سالمندی، صرفاً ناظر بر مسائل و نیازهای این دوره نیست بلکه باید از ظرفیت سالمندان به عنوان بخشی فعال از سرمایه اجتماعی شهر نیز استفاده شود.
وی اضافه کرد: به همین دلیل، ایدههایی که بتوانند زمینه مشارکت، ارتباط بیننسلی، استفاده از فناوری و حضور فعالتر سالمندان در زندگی شهری را فراهم کنند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: این رویداد محدود به شهر اصفهان نیست و از شهروندان، مجموعههای دانشبنیان، استارتاپها و سازمانهای مردمنهاد سراسر کشور دعوت میشود ایدههای خود را در زمینه سالمندی و مدیریت شهری ارائه کنند.
سیناییپورفرد درباره جوایز این ایدهکاپ نیز اظهار کرد: در بخش شهروندی ۱۰ ایده برتر انتخاب و به هر یک از برگزیدگان تا سقف ۱۰ میلیون تومان جایزه اهدا میشود؛ همچنین در بخش شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و سازمانهای مردمنهاد، سه ایده برتر انتخاب و به هر یک تا سقف ۳۰ میلیون تومان جایزه تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: علاقهمندان میتوانند ایدههای خود را از طریق سامانه «اپ اصفهان» به نشانی ir.isfahan.app ارسال کنند.
رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ایدهکاپ «شهر ۶۵+» از ۹ مهر تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ برگزار میشود و علاقهمندان در این بازه زمانی فرصت دارند ایدههای خود را ثبت و ارسال کنند.
به گزارش مهر، یکم اکتبر برابر با ۹ مهر ماه روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است.
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