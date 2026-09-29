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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

پیروزی شهرداری گرگان در جمع هشت تیم نهایی غرب آسیا

پیروزی شهرداری گرگان در جمع هشت تیم نهایی غرب آسیا

نماینده ایران در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، در دومین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی با نتیجه ۸۵ بر ۷۶ برابر العربی قطر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر،شهرداری گرگان در دیداری نزدیک مقابل العربی قطر به میدان رفت و پس از تساوی در دو کوارتر نخست، در نیمه دوم برتری خود را به حریف تحمیل کرد و نخستین پیروزی خود در این مرحله را به دست آورد.

کوارتر نخست با تساوی ۱۸ بر ۱۸ و کوارتر دوم نیز با تساوی ۱۶ بر ۱۶ به پایان رسید. شهرداری گرگان در کوارتر سوم ۲۲ بر ۱۹ و در کوارتر چهارم ۲۹ بر ۲۳ به برتری رسید تا در مجموع با نتیجه ۸۵ بر ۷۶ پیروز شود.

نوید رضایی‌فر با ۲۰ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن شهرداری گرگان بود. سجاد پذیرفته نیز با ثبت ۱۸ امتیاز، ۱۴ ریباند و ۲ پاس گل و کسب کارایی ۲۸، بهترین بازیکن گرگان در این دیدار شد.

شهرداری گرگان در سومین دیدار خود از مرحله هشت تیم نهایی سوپرلیگ غرب آسیا، روز پنجشنبه به مصاف العلا عربستان خواهد رفت.

کد مطلب 6962908

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