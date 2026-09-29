به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رسول سخنگوی وزارت دفاع عراق به الجزیره گفت که امروز هیچ نظامی ائتلاف بین‌المللی در خاک عراق حضور ندارد.

وی افزود که نیروهای عراقی قادر به حفظ حاکمیت کشور هستند.

این مقام عراقی بیان کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی در جنگ عراق علیه داعش حمایت هوایی گسترده‌ای از این کشور ارائه کردند.

سخنگوی وزارت دفاع عراق تاکید کرد که روابط عراق با ائتلاف پس از خروج نیروهای آن از عراق در چارچوب‌های دیگری ادامه خواهد یافت.

صباح النعمان سخنگوی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق پیش از این اعلام کرده بود که روند خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف ضد داعش از عراق در ۳۰ سپتامبر جاری(۸ مهر ۱۴۰۵) تکمیل خواهد شد.