نظارت در دستگاه قضایی با هدف پیشگیری از تخلفات انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، در آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان نمونه دستگاه قضایی استان ایلام، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: مردم استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس با ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن، نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کردند و امروز نیز این استان با مردمی ارزشمند و فرهنگدوست، مایه افتخار ایران اسلامی است.
وی با اشاره به دستاوردهای دوران دفاع مقدس افزود: ملت ایران در شرایطی که با تحریمهای گسترده و محدودیتهای تسلیحاتی مواجه بود، با تکیه بر ایمان، توان داخلی و ابتکار نیروهای خود در برابر دشمن ایستادگی کرد و تجربههای ارزشمندی به دست آورد که زمینهساز پیشرفتهای بعدی کشور شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور تصریح کرد: تجربیات دوران دفاع مقدس زمینهساز دستیابی به توانمندیهای دفاعی شد و امروز نیز نیروهای مسلح با اتکا به دانش و توان داخلی، تواناییهای خود را به نمایش میگذارند.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به اهمیت تکریم قضات و کارکنان دستگاه قضایی گفت: رهبر شهید انقلاب بر شناسایی و تشویق قضات شریفی تأکید داشتند که با وجود مسئولیتهای سنگین، حتی در ساعات استراحت و اوقات شخصی خود برای رسیدگی به پروندهها تلاش میکنند.
وی افزود: یکی از اهداف برگزاری آیینهای تجلیل، قدردانی از تلاشهای قضات و کارکنانی است که با تعهد و مسئولیتپذیری در مسیر اجرای عدالت فعالیت میکنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با تأکید بر ضرورت صیانت از کارکنان دستگاه قضایی بیان کرد: نظارت و ارزشیابی در دستگاه قضایی با هدف مچگیری انجام نمیشود، بلکه هدف اصلی پیشگیری از بروز تخلف، شناسایی مشکلات و حمایت از همکاران میباشد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به اهمیت رسیدگی به مشکلات معیشتی کارکنان اظهار کرد: مشکلات نباید زمینهساز انحراف شود و تأمین معیشت همکاران از مسئولیتهای مهم مدیران دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه از ابتدای مسئولیت خود همواره پیگیر رفع مشکلات معیشتی کارکنان بوده و بر استفاده از ظرفیتهایی مانند تعاونیهای مسکن و مصرف برای بهبود شرایط زندگی آنان تأکید داشتهاند.
نماینده رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت سلامت اداری در دستگاه قضایی گفت: قضات و کارکنان این مجموعه از خادمان شریف ملت هستند و باید با نظارت مستمر و حمایت از نیروهای متعهد، از بروز تخلف جلوگیری کرد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با اشاره به ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان استان ایلام اظهار کرد: بر اساس گزارش ارائهشده، عملکرد بخش قابل توجهی از کارکنان و قضات استان در سطح خوب و عالی ارزیابی شده است که نشاندهنده تلاش و مسئولیتپذیری همکاران است.
نماینده رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتظارات رهبر معظم انقلاب از دستگاه قضایی گفت: پاسداری از حقوق مردم، صیانت از حقوق عامه، حفظ آزادیهای مشروع، مبارزه با فساد، اجرای عدالت و نظارت بر حسن اجرای قانون از مهمترین وظایف قوه قضاییه میباشد که همواره مورد تاکید قائد شهید بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی تصریح کرد: طولانی شدن رسیدگی به پروندهها، علاوه بر تضییع حقوق شاکی، میتواند حقوق اجتماعی متهم را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو، رسیدگی بهموقع و دقیق به پروندهها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این مقام عالی قضایی افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام هفتم تیر اظهار داشتند که اجرای سند تحول قضایی باید بهگونهای باشد که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود، از جمله در کاهش تضییع حقوق، افزایش سلامت قضایی، تسریع در رسیدگیها و دسترسی آسانتر به عدالت مشاهده کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با قدردانی از تلاشهای مصلحان و فعالان حوزه صلح و سازش اظهار کرد: حلوفصل اختلافات از طریق صلح و سازش، علاوه بر کاهش پروندههای قضایی، به تقویت پیوندهای اجتماعی و رفع کدورت میان افراد کمک میکند.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: قضات نیز باید در کنار رسیدگی قضایی و صدور حکم، از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات استفاده کنند؛ چراکه سازش میتواند به رفع پایدار اختلافات و کاهش تنشهای اجتماعی منجر شود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ جایگاه دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: نقد عملکرد افراد با زیر سؤال بردن کلیت دستگاه قضایی متفاوت است و در عین حال، تخلفات احتمالی باید با قاطعیت و در چارچوب قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه قضات، کارکنان، مدیران و اعضای شوراهای حل اختلاف در اجرای عدالت گفت: بار اصلی فعالیتهای دستگاه قضایی بر دوش مجموعهای از نیروهای متعهد است که از کارکنان اداری و قضات تا مصلحان و اعضای شوراهای حل اختلاف را دربرمیگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان با قدردانی از تلاشهای مجموعه قضایی استان ایلام، برای مدیران و کارکنان این استان در مسیر خدمترسانی به مردم آرزوی موفقیت کرد.
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