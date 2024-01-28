۳۰۰ میلیارد تومان از خیرین یاریگران زندگی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین رحیم نظری عصر شنبه در نشست مجمع عمومی و انتخابات هیئت امنا و هیئت مدیره مجمع خیرین یاریگران زندگی بوشهر با بیان اینکه حدود یک سال و نیم از راه‌اندازی مجمع خیرین یاریگران زندگی کشور می‌گذرد گفت: امروز در بیست و هفتمین استان مجمع خیرین یاریگران زندگی تشکیل می‌شود.

وی با بیان اینکه خیرین نقش مهمی در ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از بهبودیافتگان از اعتیاد دارند خاطرنشان کرد: پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی از جمله زمین برای ایجاد کارگاه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی از جمله خدمات خیرین یاریگران زندگی در کشور است.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اهداف مهم این نهاد را ایجاد اشتغال حین درمان معتادان دانست و اضافه کرد: در این راستا کارگاه‌ها و سوله‌ها برای اشتغال‌زایی راه‌اندازی می‌شود تا این حلقه مفقوده درمان معتادان که ایجاد شغل است تکمیل شود چون اگر این چرخه کامل نشود احتمال بازگشت فرد بهبود یافته به اعتیاد وجود دارد.

رحیم نظری با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۵ درصد طلاق‌ها، ۶۵ درصد همسر آزاری‌ها، ۳۵ درصد کودک آزاری‌ها و ۲۵ درصد سرقت‌ها ناشی از اعتیاد به مواد مخدر است.

وی با تاکید بر نقش مهم اشتغال در حل مشکلات این آسیب، گفت: از زمان تشکیل مجمع خیرین یاریگران زندگی تاکنون افزون بر ۳۰۰ میلیارد تومان از خیرین جذب اعتبار صورت گرفته و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هم اهدای زمین و کمک غیرنقدی دیگر انجام شده است.

مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه استقبال خوبی از مجمع خیرین یاریگران زندگی صورت گرفته است گفت: با ایجاد اشتغال چرخه درمان معتادان تکمیل می‌شود.