به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح دفتر مجمع خیرین یاریگران زندگی با حضور اعضای هیأتمدیره و هیأتامنا، حسین ذوالفقاری نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، علیمحمد زنگانه؛ معاون پیشگیری و درمان، فرزین رحیمنظری مدیر کل روابطعمومی، علیرضا برازی؛ مدیرکل توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سردار جلیل موقوفهای؛ فرمانده انتظامی استان کرمان برگزار شد.
حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در این مراسم اظهار کرد: انسان با دیدن خدمات خیرین غبطه میخورد. تجربه نشان داده است هرگاه کار به مردم سپرده شود، موفقیت حاصل خواهد شد. دولت باید زیرساختها را آماده کند، اما مسئولیت اصلی باید بر دوش مردم باشد.
وی با انتقاد از چرخه جمعآوری و رهاسازی معتادان که به گفته او «یک دور باطل» است، افزود: خلأها باید شناسایی شود تا فعالیتها در حوزه مبارزه با اعتیاد اثرگذار باشد. چرا پلیس باید در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیش از چهار هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز تقدیم کند؟.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: فعالیتهای درمان و مبارزه با اعتیاد تنها با مشارکت مردم ماندگار خواهد شد.
وی بیان کرد: در ستاد مبارزه با مواد مخدر ۶ کمیته در حوزههای خیرین، مشارکت اجتماعی، پیشگیری و … تشکیل شده که مسئولان آن از میان افراد مردمی و باتجربه انتخاب شدهاند. با این سازوکار، هزینهها ساماندهی، اولویتبندی و موانع برطرف میشود و در نهایت اقدامات در مسیر درست قرار میگیرد.
ذوالفقاری یادآور شد: این ساماندهی با کمک خیرین انجام خواهد شد تا در مسیر یاریرسانی به آسیبدیدگان اعتیاد نقش مؤثری ایفا کنیم.
محمدرضا کارگری، از چهرههای شناختهشده عرصه خیریه کشور نیز در ابتدای این مراسم با گرامیداشت یاد شهدا اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس، رزمندگان ایران خوش درخشیدند و رهبر معظم انقلاب پس از شهادت فرماندهان و دانشمندان کشور، بهسرعت جایگزینهای شایسته معرفی کردند و پاسخ دندانشکنی به دشمن دادند.
وی با اشاره به روز ملی تشکلها و مشارکتهای اجتماعی گفت: در طول یک سال گذشته، تمام شعبات مجمع خیرین یاریگران زندگی در کشور راهاندازی شد که این موضوع رکوردی بیسابقه در تأسیس شعبات استانی به شمار میرود.
کارگری افزود: تأمین نیازهای کشور در حوزههایی مانند مدرسهسازی، بیمارستان و درمان عمدتاً بر دوش مردم است. امیدوارم مسئولان قدردان این تلاشها باشند. کسانی که کارآمدی خود را نشان دادهاند باید تشویق شوند و کسانی که نتوانند تکلیفشان را انجام دهند، کنار گذاشته شوند. پیشرفت کشور نیازمند استفاده از جوانان باانگیزه و تفکر نو است.
در ادامه، حسن حمزهزاده، مدیرعامل مجمع خیرین یاریگران زندگی، با بیان اینکه بسیاری از اعضای این مجمع از ۲۷ سال پیش در عرصه مدرسهسازی فعالیت داشتهاند، گفت: این خیرین پیشتر در حوزه مدرسهسازی و مجمع خیرین سلامت منشأ خدمات ارزشمندی بودهاند و انشاءالله در مجمع خیرین یاریگران زندگی نیز اقدامات مؤثر و ماندگاری خواهند داشت.
وی سپس اعضای هیأتمدیره مجمع از جمله محمدعلی روحی فردپور، دکتر علیرضا نبی، احمد خاقانیپور، محمدرضا کارگری، حمیدرضا شاهحسینی، حبیبالله نیکنام، محمدحسین رضایی، محمدحسن خداوردی و رضا رضوان را معرفی و خدمات آنها در حوزههای مختلف همچون مدرسهسازی، سلامت، حمایت از معلولان و خانواده زندانیان را تشریح کرد.
مدیرعامل مجمع درباره روند شکلگیری این نهاد خیری توضیح داد: شهریور ۱۴۰۱ مجمع تشکیل شد و با وجود اینکه رئیسجمهور وقت تنها خواستار تأسیس پنج دفتر استانی بود، ما توانستیم در مدت شش ماه ۱۳ نمایندگی استانی راهاندازی کنیم. این روند در سال بعد به ۳۱ استان گسترش یافت.
وی افزود: با راهاندازی مجامع استانی، سه هزار و ۱۰۰ خیّر و کارآفرین بهطور مؤثر وارد میدان اشتغال رهایییافتگان از اعتیاد و خانوادههای آنها شدند. از این میان ۲۸۰ نفر در قالب هیأتمدیره مجامع استانی فعالاند. تاکنون بیش از ۳۵۰۰ فرصت شغلی برای بهبودیافتگان و خانوادههایشان ایجاد شده و بالغ بر ۷۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نقدی و غیرنقدی برای مقابله با بیکاری بهعنوان یکی از عوامل اصلی اعتیاد صورت گرفته است.
در پایان مراسم، حسن حمزهزاده، مدیرعامل مجمع خیرین یاریگران زندگی، با حکم حسین ذوالفقاری به سمت رئیس کمیته ملی خیرین یاریگران زندگی در ستاد مرکزی هماهنگی سازمانهای مردمنهاد منصوب شد.
همچنین از تلاشهای فرزین رحیمنظری، مدیر کل روابطعمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، که نقش مهمی در راهاندازی شعبات استانی مجمع داشته است، با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
نظر شما