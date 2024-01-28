به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، سحر تاج بخش مسلمان اظهار داشت: در این کنفرانس نمایندگانی از سازمان جهانی هواشناسی، هیات بین دولتی تغییر اقلیم، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و مرکز آسیا، سازمان همکاری اکو و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا سازمان ملل متحد مشارکت دارند.

وی افزود: همچنین سفرا، کارداران یا نمایندگان کشورهای آلمان، ایتالیا، سوئیس، نیجریه، نیکاراگوئه، مالی، بولیوی، عربستان، امارات، پاکستان، ونزوئلا و اوگاندا در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: تغییر اقلیم عوامل محدود کننده و تهدیدهای مهم در دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که این کنفرانس تلاش می‌کند ابعاد تغییر اقلیم و پیامدهای آن و همچنین موضوعات مرتبط با توسعه پایدار، سازگاری، تاب¬آوری و کاهش آثار زیانبارآن را بررسی کند.

تاج بخش با بیان اینکه مقالات زیادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به کنفرانس ارسال شده است، گفت: هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم به عنوان یک فرصت مناسب برای کشور است تا آخرین چالش‌های این حوزه از دریچه نگاه محققان و پژوهشگران کشور بررسی شود.

وی گفت: این کنفرانس آخرین راهکارها برای توسعه پایدار و چالش‌های پیش رو را مطرح و بررسی کرده و با ارائه راهکارهای مناسب، پشتیبان بخش اجرایی کشور در برنامه ریزی و تصمیم گیری نهایی است.