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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

مهلت یک ماه دستگاه قضایی فیروزکوه به یک کارخانه برای حذف منشأ بوی بد

مهلت یک ماه دستگاه قضایی فیروزکوه به یک کارخانه برای حذف منشأ بوی بد

فیروزکوه- دادستان فیروزکوه به مدیران یک کارخانه یک ماه فرصت داده است، تا منشأ بوی نامطبوع را از میان ببرند، این اقدام پس از نارضایتی شهروندان از انتشار بو انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاه قضایی شهرستان فیروزکوه به مدیران یک کارخانه یک ماه مهلت داد، تا مشکلات زیست‌محیطی این واحد تولیدی را برطرف کند. این تصمیم پس از اعتراض شهروندان به بوی نامطبوع ناشی از فعالیت کارخانه گرفته شد.

محمدعباس یوسف‌وند، رئیس دادگستری، و فرهاد زرشکی، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، همراه با نمایندگان دستگاه‌های امنیتی از این کارخانه بازدید و وضعیت زیست‌محیطی آن را بررسی کردند.

دادستان فیروزکوه اخطاریه‌های قانونی را صادر و برای رفع کامل مشکلات و حذف منشأ بو یک ماه مهلت تعیین کرد.

آقای زرشکی گفت: اگر آلودگی در این مدت برطرف نشود، با مسئولان کارخانه برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

رئیس دادگستری فیروزکوه نیز به مدیران کارخانه درباره لزوم رعایت الزامات قانونی و زیست‌محیطی هشدار داد.

او همچنین گفت: وضعیت واگذاری زمین‌های شهرک صنعتی قدیم و تکلیف واحدهای غیرفعال آن باید در چارچوب قانون بررسی شود.

بر اساس این گزارش، تا زمان رفع مشکلات، وضعیت کارخانه تحت نظارت دادستانی خواهد بود.

کد مطلب 6976656

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