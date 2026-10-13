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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی

قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی

هم‌اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۵۸ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، نرخ‌های رسمی در بازار نشان می‌دهد که قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۵ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۵۸ میلیون تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۷۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۱۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۱۸۶ دلار است.

کد مطلب 6976766
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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