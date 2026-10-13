قیمت انواع سکه و طلا در بازار داخلی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اتحادیه طلا و جواهر، نرخ‌های رسمی در بازار نشان می‌دهد که قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۲۵ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۵۸ میلیون تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۷۲ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

همچنین هر مثقال طلا در بازار داخلی ۱۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۱۸۶ دلار است.