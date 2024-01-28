به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا نجیمی، روز یکشنبه در جلسه گردهمایی طلاب و روحانیون و هیأت امنای مساجد و فرمانده پایگاه‌های بسیج بخش مرکزی، حمیدیا و صفائیه یزد اظهار کرد: در عرصه انتخابات در سه محور جهاد وظایفی بر عهده داریم که همه موظف به اجرای این وظایف هستیم.

وی عنوان کرد: جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمت رسانی و جهاد تبیین را باید در عرصه انتخابات دنبال کنیم.

نجیمی با تاکید بر اهمیت جریان های مردمی بیان کرد: کار انتخابات باید از طریق جریان های مردمی پیگیری و دنبال شود.

در این نشست پیشنهاداتی همچون برگزاری دعای ندبه در صبح روز انتخابات در مساجد، برپایی مراسم سخنرانی به منظور تبیین مسائل انقلاب طی ۱۰ شب در ۱۰ مسجد با حضور خطیب کشوری، دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن در منابر، تهیه بسته های فرهنگی با محوریت انقلاب برای دانش آموزان، پخش فیلم‌های جشنواره عمار در مدارس و مساجد استان ارائه شد.

گفتنی است؛ جلسه گردهمایی طلاب و روحانیون و هیأت امنای مساجد و فرمانده پایگاه‌های بسیج و مسوول کانون مساجد، مدیران هیأت مذهبی و فعالیت فرهنگی بخش مرکزی و حمیدیا و صفائیه در مسجد جامع رحمت آباد برگزار شد.