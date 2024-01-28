صرف ۶۰۰ میلیارد ریال در حوزه برق رسانی بردسکن طی ۱۱ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبی اول شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان بردسکن اظهار کرد: در طول سال جاری با اجرای بیش از ۴۰ پروژه در حوزه خدمت رسانی به روستاها و سه شهر در این شهرستان ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه توسط دولت اجرا شده است که تا پایان سال ملی نیز ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر هم هزینه خواهد شد.

رئیس اداره برق شهرستان بردسکن افزود: ۸۶ روستای شهرستان از روشنایی لازم برخوردار است.

وی بیان کرد: ۶۰۰ پروژه بزرگ شهرستان با ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت هوشمند در آمده اند و هر یک از این واحدهای بزرگ در هر زمانی قطع برق صورت گیرد، توسط دستگاه‌های نصب شده هوشمند قابل ردیابی است.

رجبی به طرح‌های قابل افتتاح در دهه فجر امسال شهرستان اشاره کرد و گفت: ۱۱ آبادی جدید در دستور کار برق رسانی شهرستان قرار دارد و تا سال آینده این آبادی‌ها دارای روشنایی خواهند شد.

رئیس اداره برق شهرستان بردسکن از مردم خواست در پرداخت قبوض برق شرکت توزیع برق را یاری دهند.

وی اظهار کرد: ۱۵۰۰ کیلومتر طول حوزه برق رسانی شهرستان است که ۴۰ هزار مشترک برق تحت پوشش هستند.

رجبی از اجرای ۳۱۰ کیلومتر اصلاح و بازسازی شبکه برق شهرستان خبر داد و افزود: کمتر از ۳۰ کیلومتر دیگر در شهر بردسکن مانده است که سعی ما بر این است تا پایان سال و یا اوایل سال ۱۴۰۳ به اتمام برسد.

رئیس برق بردسکن از برق رسانی به ۱۰۰ درصد روستاهای دارای خانوار در شهرستان خبر داد و افزود: هزینه‌های مصرف شده توسط مشترکین در حوزه ارائه خدمات هزینه می‌شود، لذا رقمی در حدود ۷ میلیارد تومان مطالبات مشترکین در اشتراک‌های مختلف در شهرستان است که امیدواریم تا پایان سال نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنند.