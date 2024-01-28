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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲:۰۵

فرماندار سروآباد تاکید کرد؛

لزوم ایجاد فضای شاد رقابتی در ایام انتخابات

لزوم ایجاد فضای شاد رقابتی در ایام انتخابات

سروآباد_فرماندار سروآباد گفت: وظیفه ما ایجاد فضای شاد و رقابتی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات است و نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زارعی شامگاه یکشنبه در جلسه نشست هم اندیشی با علما در رابطه با انتخابات ضمن تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات گفت: اصل و اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تکریم ارباب رجوع و خدمتگزاری صادقانه و بی منت به مردم است.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: امسال همه باید تلاش کنیم این انتخابات باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود و یک‌بار دیگر به دشمنان ثابت کنیم این نظام و این انقلاب ریشه در خون و دل مردم دارد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما ایجاد فضای شاد و رقابتی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات است و نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنیم همه نامزدهای انتخاباتی برای ما برابر هستند و هیچ فرقی با هم ندارند لذا می‌طلبد روحانیون از جانبداری و حمایت از نامزدهای انتخاباتی خودداری و تمام تلاش و توان آنها جلوگیری از هرگونه ایجاد حاشیه و ایجاد فضایی رقابتی و سالم و با مشارکت حداکثری مردم است.

زارعی افزود: اتفاقات خوبی برای شهرستان سروآباد در آینده‌ای نزدیک به وقوع می‌پیوندد و به یاری خداوند متعال در سال ۱۴۰۳ شاهد این اتفاقات خوب خواهیم بود.

فرماندار شهرستان سروآباد با اشاره به درپیش بودن دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و آشنایی نسل جوان و آینده با دستاوردهای انقلاب اسلامی مهمترین وظیفه ما است.

وی در ادامه بر ضرورت حضور در انتخابات تاکید کرد و گفت: انتخابات نماد دموکراسی و مردم سالاری دینی انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: دشمنان تمام توان و تلاش خود را برای ناامید کردن مردم و شرکت نکردن آنها در پای صندوق‌های رأی بکار بسته‌اند و انقلاب اسلامی را تضعیف کنند.

حضور پرشور مردم در انتخابات حقانیت نظام و انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان نشان می‌دهد

زارعی افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات امسال یکبار دیگر حقانیت نظام و انقلاب اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و به دشمنان ثابت می‌شود که اگر هزاران انتخابات دیگر در این کشور برگزار شود مردم با شور و اشتیاق بیشتر در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

فرماندار شهرستان سروآباد بر لزوم حضور پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: وظیفه ما مدیران و روحانیون شهرستانی تشویق مردم به حضور در انتخابات و جلوگیری از هرگونه حاشیه و بی نظمی در جامعه است، همه ما وظیفه داریم در انتخابات حضوری حداکثری داشته باشیم و اجازه ندهیم دشمنان تفرقه و اختلاف را در کشور ما ایجاد کنند و نباید فراموش کنیم که حضور مردم در انتخابات به هنرنمایی ما مدیران و روحانیون بستگی دارد.

فرماندار شهرستان سروآباد با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که چهار اصل مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت را برای انتخابات برشمردند گفت: وظیفه همه ما تحقق این بیانات رهبر معظم انقلاب و برگزاری پرشور انتخاباتی سالم و به دور از هرگونه حاشیه و جانبداری است.

زارعی به خدمات دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: نظام انقلاب اسلامی و دولت مردمی دکتر رئیسی توجه ویژه ای به روحانیون که از بدنه مردم و نمایندگان مردم هستند دارند و خود را موظف به پاسخگویی به مطالبات و درخواست‌های شما می‌دانند و تمام توان و تلاش این نظام و این دولت خدمت رسانی صادقانه و بی منت به مردم است و مهمتر از آن ایجاد عدالت و برابری و رفع محرومیت و رشد و توسعه همه جانبه کشور در تمامی بخش‌های مختلف است.

کد مطلب 6007492

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