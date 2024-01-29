تمامی شهرنشینان یک مراقب سلامت خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد پورحسینی، با اشاره به شکسته شدن حد نصاب مشارکت مردم در پویش ملی سلامت، افزود: بعد از کرونا و واکسیناسیون گسترده مردم، بیشترین اهتمام مجموعه بر پایه گذاری نظام ارجاع و برنامه سلامت خانواده بود که اقدامات اولیه باید تدوین می‌شد تا بتوان پویشی با این ابعاد را اجرا کرد.

وی ادامه داد: به تصویر کشیدن اجرای پویش در اقصی نقاط کشور و حتی مناطق صعب العبور یکی دیگر از کارهای خوبی بود که در این دوره انجام گرفت و باعث شد زحمات همکاران ما در آن مناطق هم دیده شود و همین سبب شد در برخی نقاط کشور پوشش جمعیت هدف، بیش از ۹۰ درصد باشد.

پورحسینی با بیان اینکه اکنون وزارت بهداشت نشان داده در عمل به دنبال پیشگیری است، افزود: تا پایان دولت سیزدهم، جامعه شهری تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی مراقبان سلامت قرار می‌گیرند.