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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۷:۳۰

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

مدال برنز مسابقات بین المللی بر گردن بدمینتون بازان قم

مدال برنز مسابقات بین المللی بر گردن بدمینتون بازان قم

قم- رییس هیات بدمینتون استان قم از کسب مدال برنز تیم ۲ نفره بدمینتون پسران قم در مسابقات بین المللی سریز یزد خبر داد.

علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات بدمینتون بین‌المللی سریز یزد در حالی عصر امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه خاتمه یافت که تیم ۲ نفره پسران قم به مدال برنز این رقابت ها دست یافت.

رییس هیات بدمینتون استان قم افزود: تیم دو نفره محمد پرهام فراهانی و محمد مهدی کنعانی در بخش ۲نفره رقابت‌ها که با حضور ورزشکاران چهار کشور ایران، هند، جمهوری آذربایجان و اوگاندا برگزار شد، بر سکوی سوم مشترک ایستاد.

وی ادامه داد: بدمینتون بازان قمی در گام نخست تیم جمهوری آذربایجان را مغلوب کردند و در دیدار دوم تیم سید ابوالفضل عقیلی و ماهان توسلی از ایران را از پیش رو برداشتند.

فرجی ابراز کرد: فراهانی و کنعانی در نیمه نهایی مغلوب تیم ۲ نفره سیدمحمد گلچین حسینی و محمد امین مهدوی هریس شدند و به مقام سوم مشترک مسابقات دست یافتند.

کد مطلب 6007517

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